Evelyn Walsh et Trennt Michaud méritent le bronze en Estonie

Les Canadiens Evelyn Walsh et Trennt Michaud ont remporté leur première médaille internationale samedi en terminant troisièmes en couple aux Championnats des quatre continents ISU de patinage artistique.

Audrey Lu et Misha Mitrofanov ont mené les États-Unis à un doublé avec 189,10 points. Emily Chan et Spencer Arika Howe ont terminé deuxièmes avec 180,94 et Walsh et Michaud, à leur sixième saison ensemble, ont suivi avec un record personnel international de 179,70.

Walsh et Michaud, tous deux originaires de l'Ontario, étaient deuxièmes après le programme court et espéraient au moins conserver cette position.

Nous sommes déçus de notre programme libre , a reconnu Walsh. Nous avons fait des erreurs coûteuses aujourd'hui que nous savons que nous ne pourrons pas faire à l'avenir.

Ils venaient de remporter une médaille d'argent plus tôt ce mois-ci aux championnats nationaux.

Ce fut une très bonne semaine , a dit Michaud. Nous nous sentions très confiants après les championnats nationaux et nous avons eu un excellent programme court ici.

« Nous avons eu beaucoup de bonnes choses dans notre programme long aujourd'hui. Nous avons juste fait une ou deux erreurs que nous ne commettons pas habituellement. » — Une citation de Trennt Michaud

Deanna Stellato et Maxime Deschamps, de Vaudreuil-Dorion, ont terminé quatrièmes avec 172,71 et Lori-Ann Matte et Thierry Ferland, de Lévis, sixièmes avec 163,60.

Chez les femmes, Mai Mihara du Japon a remporté la médaille d'or avec les Sud-Coréennes Haein Lee et Yelim Kim, deuxième et troisième.

Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, a terminé 10e, Alison Schumacher, de Tecumseh, en Ontario, 11e et Veronik Mallet, de Sept-Îles, 13e.

J'ai réussi à faire un programme long satisfaisant , a déclaré Daleman. Encore une fois, il y a eu des erreurs, mais j'ai réussi à rebondir et je me suis battue tout au long du programme et j'ai récupéré.

La compétition se termine dimanche avec le programme libre masculin.