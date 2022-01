Le Sherbrookois Samuel Giguère se qualifie dans l’équipe de bobsleigh

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour M. Giguère, qui a aussi joué pour les Alouettes de Montréal. Après avoir manqué les Jeux olympiques d’hiver de 2014 car il se concentrait encore sur le football, puis ceux de 2018 en raison d’une blessure, il réalise finalement son rêve olympique.

C'était un rêve. J’ai effectué mes premières descentes en bobsleigh en 2012. On est rendu en 2022, ça fait 10 ans que je pratique ce sport-là , souligne-t-il.

Selon lui, l'équipe canadienne est prête pour les Jeux de Pékin.

C’est sûr que la saison de Coupe du monde qu’on vient de terminer le week-end dernier n’a pas été facile avec la COVID et toutes les restrictions. [...] Ça fait très longtemps qu’on est partis de la maison, ça fait plusieurs mois qu’on vit dans des valises. Aujourd’hui, je suis encore en Allemagne avant mon départ pour la Chine. Ça n’a pas été facile, mais malgré tout, l’équipe, on a eu une belle progression tout le long de la saison , explique-t-il.

« Le momentum est là, et la confiance est là à l’approche des Jeux. » — Une citation de Samuel Giguère, bobeur olympique

Il souligne aussi que la COVID a permis de souder l'équipe. Avec tous les obstacles et les challenges qu’on a dû traverser ensemble dans les quatre dernières années, et le fait qu’on a été dans une bulle tout au long de la saison, on n’a pas le choix d’être proches les uns des autres.

Fier Sherbrookois

Samuel Giguère ajoute être très reconnaissant pour les entraîneurs et les coéquipiers qui ont croisé son chemin alors qu'il grandissait à Sherbrooke.

J’ai fait toutes mes études à Sherbrooke. [...] Tout au long de mon cheminement, j’ai été très privilégié. J’ai eu la chance d’avoir plusieurs entraîneurs qui m’ont marqué, qui m’ont aidé à me dépasser, à m’améliorer, et je ne serais pas ici aujourd’hui sans l’aide de chacun d’eux , raconte-t-il.

« Un gros merci. J’ai hâte de représenter les couleurs du Canada, mais aussi celles de ma Ville natale aux prochains jeux. » — Une citation de Samuel Giguère, bobeur olympique

Jeudi, l’équipe de football du Vert et Or a d’ailleurs félicité son ex-footballeur étoile dans une publication Facebook.

L'équipe canadienne sera menée par Christopher Spring, qui en sera à ses quatrièmes Jeux.