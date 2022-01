Madeline Schizas sur les traces de Joannie Rochette

Rochette a gagné une médaille olympique et le cœur de millions de gens, dont celui d'une fille de 6 ans qui était dans les gradins ce jour-là. L'Ontarienne Madeline Schizas, qui était accompagnée de ses parents, a été marquée par la bravoure de la Québécoise.

Douze ans plus tard, toujours avec Rochette comme modèle, Schizas patinera à son tour aux Jeux olympiques, à Pékin. Elle a obtenu son billet en remportant son premier titre national lors des Championnats canadiens de patinage artistique, à Ottawa, le 8 janvier dernier. Elle peine encore à y croire par moment.

Assister à ces Jeux [en 2010] a été une grande inspiration pour moi. Je n'oublierai jamais l'électricité dans l'air et je n'oublierai jamais la force dont a fait preuve Joannie , confie l'Ontarienne.

Il y a si peu de gens qui se rendent aux Jeux. Réalistiquement, il n'y a qu'une personne tous les quatre ans [en patinage artistique], peut-être deux, alors mes chances d'y parvenir étaient vraiment minces. C'est assez incroyable que j'aie réussi! dit-elle.

L'Ontarienne Madeline Schizas a confirmé sa place pour les Jeux de Pékin en remportant les Championnats canadiens de patinage artistique 2022 à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Au début du cycle olympique actuel, les Jeux de Pékin n'étaient en fait qu'un rêve pour Schizas. Un rêve si lointain qu'elle n'y pensait pas sérieusement. J'avais 14 ans. Les Olympiques n'étaient pas sur mon radar, dit-elle. Je pense que tout le monde y rêve, mais peu y arrive. Je ne pensais pas que ma carrière allait m'y mener.

Lancée par une troisième place lors des Championnats canadiens en 2020, l'Ontarienne a enchaîné les bonnes performances, pas ralentie le moins du monde par la pandémie. Schizas a triomphé lors des Championnats nationaux en 2022, mais elle a aussi remporté le Défi Patinage Canada en 2020 et 2021.

Sur la scène internationale, Schizas a entre autres brillé en signant une 13e place lors des Championnats du monde de l’ISU. C'est à ce moment que j'ai été capable de vraiment me dire "je pourrais aller aux Olympiques; c'est possible" , dit-elle.

Malgré la confiance qu'elle a en ses moyens, l'Ontarienne ne se berce pas d'illusions quand elle songe à ce qu'elle pourra faire à Pékin. Les Russes étant largement favorites pour l'épreuve individuelle féminine, elle ne vise pas une médaille. Elle a de plus grands espoirs pour l'épreuve par équipe cependant alors que le Canada est champion olympique en titre.

C'est là que le Canada a les meilleures chances de gagner une médaille et je veux vraiment aider l'équipe , dit-elle. Je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais me concentrer pour faire le meilleur programme possible et me classer le plus haut.

Ensemble jusqu'au bout

Schizas sera la seule représentante du Canada chez les femmes en patinage artistique en simple à Pékin. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

À Pékin, Madeline Schizas ne sera d'ailleurs pas la seule membre de son équipe à prendre part à ses premiers Jeux. Son entraîneuse Nancy Lemaire en sera aussi à une première participation.

Le cycle olympique en a donc été un de grands apprentissages pour ces deux femmes qui travaillent ensemble depuis que Madeline a intégré le Milton Skating Club alors qu'elle avait huit ans. Ses succès, son entraîneuse les vit aussi comme les siens.

C'est formidable de la voir enfin faire aussi bien dans un sport qui, je sais, la passionne beaucoup , dit-elle en entrevue.

À compter de 2020, la relation entre Skate Canada, Madeline et son entraîneuse s'est d'ailleurs resserrée au point où l'ancienne entraîneuse de Joannie Rochette, Manon Perron, qui travaille désormais pour la fédération, conseille l'équipe de la patineuse ontarienne sur une base régulière depuis plusieurs mois.

C'est ironique en un sens, pas vrai? dit Nancy Lemaire.

Perron fait le voyage à Milton une fois par mois pour prendre des nouvelles de Madeline et son équipe, mais aussi pour les conseiller sur les meilleures pratiques à l'entraînement. Elle nous donne ses commentaires sur ce quoi elle croit qu'on devrait travailler. Elle est aussi de bon conseil sur ce qui nous attend dans le dernier mois avant les Jeux , précise l'entraîneuse.

Nancy Lemaire rappelle que les Jeux de Pékin serviront d'importante leçon pour sa patineuse. La principale intéressée entend d'ailleurs prendre de bonnes notes sur les pratiques des Russes. L'objectif est de tirer beaucoup de cette expérience pour les trois ou quatre prochaines années en vue des prochains Jeux.

Madeline Schizas prendra part à l'épreuve par équipe avant toute chose à Pékin. Elle sera appelée à patiner les 5 et 6 février.

L'épreuve individuelle féminine aura lieu les 15 et 17 février.