Éliot ﻿Grondin confirme sa présence aux Jeux de Pékin

Éliot Grondin fait partie des 19 planchistes qui représenteront le Canada lors des épreuves de surf des neiges. Leur nomination a été annoncée mercredi par le Comité olympique canadien et Canada Snowboard.

En 2018, Éliot Grondin avait appris qu’il se rendrait aux Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud, quelques jours seulement avant le début des compétitions.

En mars 2021, Éliot Grondin (troisième à partir de la gauche) a été sacré champion du monde junior de snowboard cross à Krasnoïarsk, en Russie. (Archives) Photo : Éliot Grondin

Même si la présence du Beauceron à Pékin laissait peu de place au doute, l’officialisation de sa candidature représente un stress de moins à gérer.

Soulagement

Juste d'avoir participé en 2018, je [...] dirais que ça enlève comme un genre de pression que j'avais peut-être en 2018 [et] que je n'ai pas l'impression d'avoir en ce moment. Puis surtout de savoir que je vais aux Jeux plus d'une semaine avant, je pense que ça rend les choses un petit peu moins stressantes , a confié en vidéoconférence le jeune planchiste, qui poursuit son entraînement en Autriche.

« C'est un stress de moins, puis je pense que ça va pouvoir m'aider vraiment à mettre toute mon attention sur la course que j'ai à faire. » — Une citation de Éliot Grondin, membre de l’équipe olympique canadienne de surf des neiges

Après un début de saison laborieux, Éliot Grondin s’est ressaisi au cours des dernières semaines. Le 18 décembre, il a remporté la médaille d’argent à la Coupe du monde de Cervinia, en Italie.

Aux Jeux de Pyeongchang, Éliot Grondin avait obtenu la 36e position à l'épreuve de cross en surf des neiges. (Archives) Photo : Francine Huppé

Il y une dizaine de jours, l’athlète de 20 ans est à nouveau monté sur le podium, cette fois à la Coupe du monde de Krasnoïarsk, en Russie, où il a décroché la médaille de bronze. À l'approche des Jeux olympiques, ces résultats tombent à point nommé.

Je suis content des dernières courses que j'ai eues. Donc, je pense que je suis bien parti, puis le but, c'est vraiment de continuer sur ce momentum-là [...] Je suis assez excité de pouvoir courser dans quelques semaines aux Jeux olympiques , lance Éliot Grondin.

Avant de s’envoler pour Pékin, le planchiste de Sainte-Marie participera à une dernière Coupe du monde préolympique à Chiesa in Valmalenco, en Italie.

Inquiétude

À quelques semaines du coup d'envoi des Jeux olympiques, le protocole sanitaire imposé par les autorités chinoises préoccupe de nombreux athlètes canadiens.

À leur arrivée à Pékin, ces derniers devront produire cinq tests négatifs de dépistage de la COVID-19, la Chine ne reconnaissant pas les tests effectués à l’étranger.

Les Jeux de Pékin auront lieu du 4 au 20 février 2022. (Archives) Photo : Getty Images / AFP/JADE GAO

Dans un billet publié mardi, le chroniqueur sportif de Radio-Canada Martin Leclerc raconte que les Chinois ont poussé la sensibilité de leurs tests à des niveaux extrêmes .

Cela augmenterait la probabilité qu’un test produise un faux résultat positif, particulièrement chez un athlète ayant contracté la COVID-19 par le passé, mais qui est depuis rétabli.

On fait juste attention

Cette situation ne semble pas trop inquiéter Éliot Grondin. Il raconte s’être rendu à Pékin l’automne dernier et avoir été soumis au même protocole, sans rencontrer de problème particulier.

On est allé au mois de novembre puis c'étaient les mêmes tests puis ç'a bien été. Et depuis, personne dans l'entourage de notre équipe n'a attrapé la COVID. Donc, je dirais qu'on fait juste attention puis on espère que tout va bien se dérouler rendu là-bas , indique Éliot Grondin.

Médaillée d'argent à l'épreuve de slopestyle aux Jeux de Pyeongchang, Laurie Blouin a également obtenu son laissez-passer pour Pékin. (Archives) Photo : Radio-Canada

Sept autres Québécois, dont la planchiste native de Stoneham-et-Tewkesbury Laurie Blouin, feront partie de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques.

La jeune femme de 25 ans en sera également à ses deuxièmes Jeux. En 2018, à Pyeongchang, elle avait remporté la médaille d’argent à l’épreuve de slopestyle.

(Avec la collaboration de Guillaume Piedboeuf)