Laurie Blouin et Sébastien Toutant défendront leurs médailles olympiques à Pékin

Un total de 19 planchistes représenteront le Canada aux Jeux olympiques d'hiver dans les quatre disciplines au programme. Parmi eux, 8 de la province du Québec.

Laurie Blouin, Maxence Parrot et Sébastien Toutant seront de la partie en Slopestyle et grand saut, Arnaud Gaudet sera du slalom géant parallèle. Eliot Grondin et Audrey McManiman participeront au snowboard cross, tandis qu'Élizabeth Hosking sera à la demi-lune.

L'entraîneur de demi-lune Brian Smith est l'autre Québécois qui fait partie de la délégation.

Comme pour la plupart des disciplines des Jeux d'hiver, la COVID-19 a présenté son lot de défis à la série de qualification sur le circuit de la Coupe du monde et dans le cadre d'autres grands rendez-vous. Certaines disciplines ont dû prolonger leur période de qualification en raison d'un grand nombre d'annulations d'événements alors que d'autres disciplines ont gardé la période originale.

Maxence Parrot s'était déjà qualifié au sein de l'équipe de slopestyle/grand saut en raison de ses résultats au cours de la saison hivernale 2020-21.

Mark McMorris en sera à ses troisièmes Jeux, et tentera d'ailleurs de devenir le premier triple médaillé olympique canadien en surf des neiges. Il était monté sur la troisième marche du podium en slopestyle en 2014 (en Russie) et en 2018 (en Corée du Sud). Toutant voudra quant à lui de défendre son titre olympique au grand saut.

Le Canada a remporté 11 médailles olympiques en surf des neiges (quatre d'or, quatre d'argent et trois de bronze), dont les médailles d'argent de Blouin et Parrot au slopestyle, en Corée du Sud.

Les épreuves de surf des neiges seront disputées du 5 au 15 février, au Parc de neige de Genting, à Zhangjiakou, et au site de grand saut de Shougang, à Pékin.

Plusieurs des athlètes de l'équipe olympique participeront avant les JO aux X Games, à Aspen, au Colorado.

Laurie Blouin (Photo : La Presse canadienne/Jonathan Hayward) Photo : Radio-Canada

Je vise le podium, mais c’est vraiment loin dans ma tête , explique Laurie Blouin, médaillée d'argent aux JO de 2018 en slopestyle, à Radio-Canada Sports.

Ce n’est pas mon objectif premier parce que quand je me mets trop de pression, ça ne marche pas, précise-t-elle. C’est sûr que c’est dans mes buts. Mais je crois que le but premier, c’est d'atterrir les manœuvres que je planifie de faire.

« Mon but, c'est d'avoir du plaisir, c’est là que ça fonctionne tout le temps. » — Une citation de Laurie Blouin, planchiste, médaillée olympique en slopestyle

Sébastien Toutant a remporté la médaille d'or au grand saut aux Jeux de Pyeongchang. Photo : Getty Images / Andreas Rentz

Dans les dernières années, ça a été un peu plus difficile avec la COVID , admet Sébastien Toutant, médaillé d'or aux Jeux de 2018 en grand saut.

Beaucoup d’événements ont été annulés. Ça a ajouté beaucoup de stress, admet-il. Dans les dernières semaines, j’ai eu des compétitions très importantes. J’ai réussi à performer et à avoir les résultats que j’espérais avoir.

« Retourner aux Jeux, c’était mon objectif à 100 %. » — Une citation de Sébastien Toutant, planchiste, champion olympique de grand saut

Pouvoir sécuriser une autre médaille d’or en big air ou en slopestyle, ce serait vraiment bien , ajoute-t-il.

Elizabeth Hosking aux Jeux de 2018 en Corée du Sud Photo : Getty Images / David Ramos

Réaliser que c’est mes deuxièmes Jeux, et j’ai 20 ans, c’est quand même exceptionnel , explique Elizabeth Hosking, athlète de demi-lune.

Je suis juste contente de comment je peux m’enligner vers ces Jeux. La dernière fois, c’était beaucoup plus difficile. Il y avait trois positions pour aller aux Jeux (de 2018), on était quatre femmes. Cette fois-ci, c’était juste d’avoir de bons résultats à mes compétitions pour que la fédération fasse comme : "OK, on l’envoie aux Jeux." Donc, c’était différent.

« Gérer la pandémie, c’était quelque chose, mais j’ai très hâte d’aller à Pékin. » — Une citation de Elizabeth Hosking, planchiste canadienne

LA SÉLECTION OLYMPIQUE CANADIENNE EN SURF DES NEIGES:

Demi-lune

Brooke D'Hondt (Calgary, AB)

Élizabeth Hosking (Longueuil, QC)

Derek Livingston (Aurora, ON)

Michael Slaughter fils (Mountain Home, Arkansas) -- Entraîneur

Brian Smith (Saint-Sauveur-des-Monts, QC) -- Entraîneur

Slalom géant parallèle

Megan Farrell (Richmond Hill, ON)

Arnaud Gaudet (Montcalm, QC)

Hannes Mutschlechner (San Vigilio di Marebbe, Italie) -- Entraîneur

Ingemar Walder (Innervillgraten, Autriche) -- Entraîneur

Slopestyle / Grand Saut

Jasmine Baird (Georgetown, ON)

Laurie Blouin (Québec, QC)

Mark McMorris (Regina, SK)

Maxence Parrot (Bromont, QC)

Darcy Sharpe (Comox, C.-B.)

Sébastien Toutant (L'Assomption, QC)

Brooke Voigt (Fort McMurray, AB)

Adam Burwell (Regina, SK) -- Entraîneur

Elliot Catton (Collingwood, ON) -- Entraîneur

Chris Witwicki (Calgary, AB) -- Entraîneur

Snowboard Cross