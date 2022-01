Amnistie internationale craint que les Jeux de Pékin servent d’« exercice de propagande »

L'ONG rappelle que les promesses de progrès en matière des droits de la personne ne se sont jamais concrétisées après les Jeux de 2008 à Pékin .

Il ne faut pas laisser les Jeux olympiques d'hiver de Pékin représenter une simple occasion pour les autorités chinoises de se blanchir (de leurs violations) grâce au sport, et la communauté internationale ne doit pas devenir complice d'un exercice de propagande , a écrit Alkan Akad, spécialiste de la Chine pour Amnistie.

Le monde doit tirer les leçons des Jeux de 2008 , a-t-il ajouté.

Le Centre aquatique de Pékin construit pour les Jeux de 2008 Photo : Getty Images / LIU JIN

L'ONG redoute que les Jeux éclipsent les accusations de violations des droits de la personne contre la minorité musulmane des Ouïgours et à Hong Kong, estimant même que la situation dans le pays est encore pire qu'en 2008.

Alkan Akad appelle le Comité international olympique (CIO) à tenir sa promesse de protéger le droit des athlètes à exprimer leur opinion et surtout à ne pas se rendre complice d'une quelconque violation des droits des athlètes .

Les États-Unis, l'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne ont annoncé qu'ils n'enverront pas de représentants officiels à Pékin, citant le génocide en cours et des crimes contre l'humanité dans le Xinjiang et d'autres violations des droits de la personne parmi les raisons de cette décision.

Les athlètes de ces pays seront en revanche bien à l'œuvre sur place à partir du 4 février.

Amnistie internationale a aussi critiqué la gestion par le CIO du cas de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai.

L'ONG lui reproche d'avoir pris pour argent comptant les assurances chinoises sans chercher à établir solidement si elle était limitée dans sa liberté d'expression ou de mouvement, ou dans son droit à une vie privée .