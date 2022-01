Dirk van Wijk transportera l’expertise outaouaise jusqu’à Pékin

Dirk van Wijk est un passionné de ski de fond. C'est au club Nakkertok de Gatineau qu'il a été initié au sport lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui, il y est responsable de la préparation et de l'entretien des pistes.

L'expertise du résident de l'Outaouais est reconnue à l'échelle internationale depuis bien longtemps. Il sera d'ailleurs une nouvelle fois co-chef de l'entretien des pistes nordiques aux Jeux olympiques de Pékin, après avoir occupé le rôle aux Jeux de Vancouver en 2010 et à ceux de Pyeongchang en 2018.

Je suis très excité d'aller en Chine pour les Jeux olympiques , confie-t-il. C'est la troisième fois que je vais faire la préparation du ski de fond pour le Comité international olympique .

À Pékin, les skieurs compétitionneront principalement sur de la neige artificielle, comme c'est le cas au club Nakkertok. Grâce à son expérience avec cette surface, Dirk van Wijk s'assurera que les différents trajets soient à la hauteur des standards olympiques.

Les Chinois ont déjà fait beaucoup de travail, il y a beaucoup de neige. J'y vais juste pour peaufiner la piste avant chaque journée de compétition , précise le Gatinois.

Dirk van Wijk en sera à une troisième expérience olympique à Pékin. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Seule ombre au tableau : le spectre de la COVID-19, qui menace de gâcher son expérience olympique s'il devait l'attraper par malchance.

Je suis un peu anxieux à cause de la COVID. Peut-être que je vais la contracter avant de partir et ne pas y aller ou peut-être que je l'attraperai là-bas et je ne pourrai pas travailler ou revenir au Canada , prévient le membre de longue date du club Nakkertok.

Dans tous les cas, il pourra compter sur quelques visages familiers pour naviguer à travers cette mare d'incertitude.

Nous avons trois personnes d'Ottawa-Gatineau qui participent aux Jeux olympiques en ski de fond cette année , rappelle Dirk van Wijk.

En effet, la fondeuse de Chelsea Laura Leclair, l'Ottavienne Katherine Stewart-Jones et le Gatinois Antoine Cyr se sont tous taillé une place sur l'équipe olympique. Dire que la région de la capitale nationale sera bien représentée en ski de fond à Pékin serait donc un euphémisme.

Avec les informations de Giacomo Panico, CBC