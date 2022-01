L’Allemagne balaie la compétition féminine de bob à 2; DeBruin finit 6e

Kim Kalicki et Lisa Buckwitz ont signé la victoire en 2 min 15 s 50/100. Mariama Jamanka et Kira Lupperheide (+0,04 s), ainsi que Laura Nolte et Deborah Levi (+0,07 s) ont mérité les médailles d’argent et de bronze.

Les Américaines Kaillie Humphries et Sylvia Hoffman ont abouti au pied du podium, devant leurs compatriotes Meyers Taylor et Kaysha Love.

Les Canadiennes Christine DeBruin et Kristen Bujnowski ont conclu en sixième position, tout juste devant leurs compatriotes Cynthia Appiah et Dawn Richardson Wilson.

Meyers Taylor a acquis le titre de championne de la Coupe du monde de bob à deux pour la deuxième fois de sa carrière. Ce titre s'ajoute à celui acquis en monobob obtenu samedi. Elle a terminé la saison de bob à deux avec 1505 points, soit 19 de plus que Nolte.

Nolte, Kalicki, Humphries et Jamanka étaient toutes absentes ce week-end, confirmant du même coup leur exclusion de la course au titre.

La séquence de Friedrich prend fin

Du côté masculin, l’Allemand Francesco Friedrich a vu sa séquence de 11 victoires en Coupe du monde de bob à quatre prendre fin -- entre autres parce qu'il a décidé d'offrir un dernier tour de piste à un vieux coéquipier, Alexander Roediger.

Le Letton Oskars Kibermanis a enregistré sa deuxième victoire en bob à quatre, et sa première depuis celle acquise à Saint-Moritz en 2017. Kibermanis et ses coéquipiers Matiss Miknis, Edgars Nemme et Davis Springis ont triomphé en 2 min 09 s 38/100.

Friedrich -- qui s'était déjà assuré le titre de bob à quatre cette saison -- a terminé au deuxième rang, devant la Russie.

Les équipages canadiens de Justin Kripps, Christopher Spring et Austin Taylor ont abouti aux cinquième, neuvième et 13e échelons, respectivement.