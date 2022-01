Un premier podium en Coupe du monde de slopestyle pour Édouard Therriault

Therriault, qui est âgé de seulement 18 ans, a obtenu un pointage de 81,71 lors de la première de ses deux descentes en finale. Il s'agissait de sa première médaille en carrière en Coupe du monde de slopestyle.

L'athlète de Lorraine avait également décroché la médaille d'argent en grand saut aux Championnats du monde de ski acrobatique à Aspen, au Colorado, en 2021.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'épreuve de Font Romeu a été remportée par le Suisse Andri Ragettli (86,36), devant le Néo-Zélandais Ben Barclay (82,71).

En général, je suis vraiment content, le momentum est là ! Plus la saison avance, mieux je me sens sur mes skis et mieux sont mes résultats. C’est génial et je ne pourrais pas demander mieux ! a déclaré Édouard Therriault en entrevue à Sportcom.

Il s’agissait de sa troisième Coupe du monde en slopestyle cette saison. Classé 50e en Autriche, il a ensuite participé à sa première finale à Mammoth, la semaine dernière, où il a pris le 7e rang. Son objectif en France était de monter de quelques échelons au classement général, sans nécessairement grimper sur le podium.

Je n’ai pas trop pensé à ce que les autres faisaient, j’ai vraiment cru en moi et fait ce dont j’avais besoin. Je sais que je suis jeune et que mon expérience est minime comparativement à mes compétiteurs. J’ai gardé mon plan, puis ç’a fonctionné !

Les compatriotes de Therriault, Teal Harle, Mark Hendrickson et Étienne Geoffroy-Gagnon ont respectivement terminé 4e, 5e et 15e.

Du côté féminin, la Française Tess Ledeux a triomphé, devant l'Américaine Marin Hamill et l'Autrichienne Lara Wolf, dans l'ordre.

Aucune skieuse canadienne n'a pris part à cette épreuve.

Il s'agit de la dernière journée du processus de qualification olympique pour les skieurs acrobatiques canadiens. La sélection finale sera annoncée le 24 janvier prochain.

Avec les informations de Sportcom