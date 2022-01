Shaun White s’approche de ses cinquièmes Jeux olympiques

White, 5e des qualifications, n'a été devancé avec son pointage de 84,00 points en finale que par le Japonais Ayumu Hirano et par le Suisse Jan Scherrer.

Il s'agit de son premier podium en Coupe du monde depuis son titre olympique à Pyeongchang en 2018, a précisé la Fédération américaine de ski et de snowboard, qui n'a toutefois pas encore publié sa liste des sélectionnés pour Pékin en surf des neiges.

Son compatriote Chase Blackwell, son rival pour le quatrième et dernier billet pour les Jeux olympiques chez les Américains, avait été éliminé en qualifications jeudi.

On va en Chine! Quelle soirée incroyable. Je suis content de pouvoir encore réussir des courses comme ça à ce stade de ma carrière. Merci à tous mes supporteurs, amis et membres de ma famille qui m'ont encouragé depuis plus de vingt ans , a tweeté White.

