Claude Julien et Shane Doan à la tête d’Équipe Canada à Pékin

Sans surprise , Shane Doan et Claude Julien remplaceront Doug Armstrong et Jon Cooper à la tête de l’équipe masculine de hockey pour les Jeux olympiques de Pékin.

Hockey Canada a confirmé vendredi la composition de l’équipe de direction de son équipe masculine, qui a dû changer ses plans à la suite du retrait de la LNH de l’aventure olympique. L’organisation s’appuie donc en grande partie sur l’équipe de direction qui devait mener le Canada à la Coupe Spengler, annulée en raison de la pandémie.

Doan a récemment été directeur général et entraîneur adjoint à la Coupe Channel One 2021, et il a remporté l’or au Championnat du monde de 2021 comme directeur général adjoint.

Le directeur général adjoint Scott Salmond et le directeur du personnel des joueurs Blair MacKasey appuieront Doan dans ses fonctions. Salmond, qui est aussi le premier vice-président des activités hockey de la fédération nationale, a souligné par communiqué que la formation canadienne serait dévoilée au cours des prochaines semaines.

Julien était l’entraîneur-chef de l’équipe à la Coupe Channel One 2021. Les adjoints de l’ancien pilote du Canadien, des Devils et des Bruins seront Nolan Baumgartner, Jeremy Colliton et Tyler Dietrich.

Le Canada affrontera l’Allemagne, les États-Unis et la Chine au tour préliminaire du tournoi olympique. Son premier match est prévu le 10 février.