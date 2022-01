Aleksander Aamodt Kilde remporte la première descente à Wengen

Le Norvégien a réalisé une manche parfaite pour devancer de 19 centièmes de seconde le skieur suisse, toujours solidement installé aux commandes du classement général.

Triple vainqueur à Wengen, le Suisse Beat Feuz a complété le podium à 30 centièmes du gagnant, malgré un bas de parcours époustouflant sur le tracé raccourci.

Kilde reprend 20 points à Odermatt dans la course au grand globe de cristal (classement général), mais le champion suisse conserve 376 points d'avance sur Kilde après 19 courses disputées sur les 35 prévues.

James Crawford a obtenu le meilleur résultat canadien avec le 16e rang, à 1,43 s du vainqueur.

Broderick Thompson a fini 33e (+2,22 s) et Cameron Alexander 40e (+2,47 s) à son retour sur le circuit. Au 42e rang, Brodie Seger (+2,81 s) a devancé de 0,02 s son compatriote Jeffrey Read, 43e.

Les spécialistes de la vitesse s'affronteront à nouveau samedi sur la piste du Lauberhorn, cette fois dans la version intégrale de la descente, la plus ancienne et la plus longue du circuit de la Coupe du monde.

Ledecka retrouve sa forme olympique

Marie-Michèle Gagnon a pris le 21e rang du deuxième entraînement de la descente de Zauchensee, en Autriche, prévue samedi.

La Québécoise a franchi la ligne à 2,06 s de la plus rapide du jour, Sofia Goggia, qui s'installe dans le fauteuil de favorite.

Mais l'Italienne devra se méfier, car elle a devancé de 3 petits centièmes de seconde la Tchèque Ester Ledecka, double championne olympique en titre du super-G et de géant parallèle en planche.

Stefanie Fleckenstein a conclu l'entraînement au 43e échelon et Candace Crawford au 51e.