15 hockeyeurs universitaires dans l’équipe olympique américaine à Pékin

Quinze joueurs issus du championnat universitaire américain et huit autres appartenant à des équipes européennes figurent dans la liste des 25 hockeyeurs sélectionnés dans l'équipe des États-Unis pour les Jeux olympiques de Pékin, après le retrait des vedettes de la Ligue nationale (LNH).

Juste avant Noël, la ligue nord-américaine professionnelle avait renoncé à libérer ses joueurs pour les JO afin de préserver le déroulement de son championnat perturbé par une déferlante de cas positifs de COVID-19.

À défaut de pouvoir solliciter ses meilleurs joueurs, à l'instar de beaucoup d'autres nations représentées dans la LNH, comme cela a été le cas en 2018 à Pyeongchang où la Russie avait décroché l'or, l’équipe américaine a dû puiser dans d'autres réservoirs.

Nous sommes emballés par l'effectif que nous avons constitué. Nous avons la chance d'avoir une profonde réserve de talents... nous sommes impatients de nous battre pour une médaille d'or à Pékin , a déclaré John Vanbiesbrouck, directeur général de l'équipe olympique américaine.

Nathan Smith (Minnesota), meilleur pointeur actuel du hockey universitaire américain, fait logiquement partie de l'équipe. Tout comme ses coéquipiers Matthew Knies et Ben Meyers, Sean Farrell et Nick Abruzzese (Harvard), Matthew Beniers, 2e choix au total du repêchage 2021 de la LNH (Seattle), et Brendan Brisson (Michigan).

Un seul joueur ayant fait partie de la sélection en 2018 est présent: l'attaquant Brian O'Neill, qui joue pour Jokerit, en Finlande, au sein de la Ligue continentale (KHL) regroupant des équipes européennes et asiatiques.

Enfin, sept joueurs ayant une expérience passée dans la LNH composeront aussi l'équipe américaine, dont l'ancien attaquant du Canadien de Montréal Kenny Agostino, qui joue dans en KHL avec le Torpedo de Nijni Novgorod, l'attaquant Nick Shore et le défenseur Steven Kampfer.

Le gardien de but appelé à être titulaire sera Strauss Mann, qui joue dans le championnat suédois avec l'AIK.

Les Américains commenceront leur tournoi olympique contre les Chinois le 10 février.