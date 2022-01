Une victoire de Mikaël Kingsbury pour son 100e podium en Coupe du monde

C'est sa quatrième victoire de suite, et sa sixième en dix courses cette saison. Avec une note de 83,28 points, le Québécois a partagé son 100e podium en Coupe du monde avec ses rivaux japonais Ikuma Horishima (81,98) et Kosuke Sugimoto (79,02).

Mikaël Kingsbury a toutefois dû attendre 13 longues et angoissantes minutes avant de s’élancer en super-finale. Le skieur qui le précédait, l’Américain George McQuinn, s’est violemment heurté la tête sur le deuxième saut de la pente.

Sa tête a de nouveau durement frappé la piste à l'atterrissage. Le bosseur a franchi le fil d’arrivée sur le ventre et semblait inconscient. La scène a plongé l’audience dans un long silence inquiet.

McQuinn a dû être évacué par les secouristes.

Je suis content de ma journée et de ma quatrième victoire en ligne. Ç'a été une belle bataille avec Ikuma, mais je veux surtout envoyer mes pensées et dédier ma victoire à George, a dit Kingsbury après sa victoire. Je n'ai pas vu l'accident, mais ça n’avait pas l’air beau et je lui souhaite le meilleur.

L'Américain George McQuinn a été évacué sur une civière après une violente chute Photo : Getty Images / Tom Pennington

Laurent Dumais a pris le 11e rang. Le Québécois a brièvement perdu le contrôle de ses skis dans la portion médiane de la pente.

Gabriel Dufresne, 13e, a quant à lui raté l’atterrissage de son premier saut en finale.

De leur côté, Brenden Kelly (26e) et Jorden Kober (37e) ont été éliminés en qualifications.

Aucune Canadienne en super-finale

Les soeurs Dufour-Lapointe ont encore une fois obtenu les meilleurs résultats canadiens du côté des femmes, même si aucune des deux n’a été en mesure de se qualifier pour la super-finale remportée par la Française Perrine Laffont.

Avec une note de 80,20 points, la championne olympique en titre a devancé la Japonaise Anri Kawamura (80,03) et l’Australienne Jakara Anthony (79,94).

Justine Dufour-Lapointe, qualifiée de peine et de misère pour la finale, a pris le 9e rang avec 72,78 points. Chloé, quant à elle, s’est contentée de la 13e position avec un bulletin de 71,73 points.

Les trois autres Canadiennes en lice n’ont pu se qualifier pour la finale. Berkley Brown (17e), Maia Schwinghammer (18e) et Sofiane Gagnon (34e) ont toutes vu leur journée de compétition s’arrêter après une descente.

Les deux soeurs Dufour-Lapointe auront une dernière occasion de confirmer leur qualification pour les Jeux de Pékin, vendredi, toujours à Deer Valley.

Il s’agira de la dernière épreuve de Coupe du monde d’ici le grand rendez-vous asiatique.