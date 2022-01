Ski de fond : une nouvelle génération de fondeurs en action à Pékin

Nordiq Canada et le Comité olympique canadien ont dévoilé jeudi les membres de l’équipe de ski de fond et du nombre, seulement deux ont déjà participé à des Jeux olympiques. Il s’agit de Cendrine Browne, de Saint-Jérôme au Québec, et de Dahria Beatty, de Whitehorse au Yukon.

Laura Leclair et Katherine Stewart-Jones, toutes deux de Chelsea au Québec, complètent l’équipe féminine.

Je suis très excitée à l’idée de participer à mes premiers Jeux olympiques. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu accomplir et c’est incroyable de réaliser que c’est enfin arrivé, a déclaré Stewart-Jones. Je suis très enthousiaste à propos de notre équipe. Nous avons fait beaucoup de progrès au cours des dernières années et j’ai hâte de montrer au monde ce que nous pouvons faire.

Du côté des hommes, l’équipe sera composée d’Antoine Cyr, d’Olivier Léveillé et de l’Ontarien Graham Ritchie. Leurs bons résultats sur le circuit de la Coupe du monde avaient déjà confirmé leur participation olympique.

C’est un rêve qui se réalise aujourd’hui et toute mon attention est maintenant portée vers ma préparation pour les Jeux olympiques , explique Cyr. J’ai travaillé très fort et j’ai continué à y croire. Je suis très heureux. J’espère pouvoir bien représenter la feuille d’érable en réussissant de bonnes performances.

Âgé de 20 ans, Olivier Léveillé est le plus jeune membre de l’équipe canadienne.