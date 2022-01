Rachel Homan et John Morris joueront pour le Canada en double mixte à Pékin

Curling Canada a annoncé jeudi que Rachel Homan et John Morris formeront l’équipe qui représentera l’unifolié aux Jeux olympiques de Pékin en double mixte.

Cette décision est revenue à l’organisation puisque les essais canadiens, prévus du 28 décembre au 2 janvier, ont dû être annulés en raison de cas de COVID-19 parmi les participants.

Morris tentera de remporter une troisième médaille d’or olympique. Il a été champion avec l’équipe masculine en 2010, de même qu'avec sa partenaire Kaitlyn Lawes au tout premier tournoi de double mixte, en 2018, à Pyeongchang.

Homan participera à ses deuxièmes Jeux. Elle avait mené l’équipe féminine canadienne au 6e rang en Corée du Sud. C’était la première fois depuis l’inscription du curling féminin au programme olympique, en 1998, que le Canada ratait le podium.

John et moi sommes impatients de nous rendre à Pékin et de faire honneur au Canada, a déclaré Homan. Nous savons que ce sont des circonstances difficiles et nous apprécions vraiment la confiance que Curling Canada nous témoigne.

Rachel et moi avons joué beaucoup ensemble en double mixte au fil des ans en rêvant de représenter le Canada aux Jeux olympiques, a ajouté Morris. Nous sommes impatients de nous rendre sur place et de faire de notre mieux. Nous savons que la compétition sera féroce, mais nous avons travaillé extrêmement dur cette saison et nous nous battrons jusqu’au bout pour remporter l’or à Pékin.

Le hasard aura bien fait les choses puisque Morris et Homan sont des partenaires de longue date en double mixte. Lawes ne s’est associée à Morris pour les Jeux de Pyeongchang que parce que le quatuor de Homan s’était qualifié pour l’épreuve féminine. Lawes se retrouvera à Pékin avec l’équipe de Jennifer Jones.