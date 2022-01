Human Rights Watch souhaite un plus grand boycottage diplomatique des JO

Le gouvernement chinois utilise clairement les Jeux de Pékin pour blanchir ou masquer sous les exploits sportifs sa terrible répression , a lancé M. Roth dans un entretien à l'AFP.

Il s'exprimait avant la publication du rapport annuel de l'ONG sur les violations présumées des droits de la personne dans le monde.

Pour lui, davantage de pays devraient refuser d'envoyer des représentants gouvernementaux assister à l'événement, qui commence le 4 février.

Les États-Unis, l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils n'enverraient pas de représentation officielle à cause du génocide en cours et des crimes contre l'humanité au Xinjiang et d'autres violations des droits de la personne .

En revanche, les athlètes de ces pays participeront bien aux compétitions.

Kenneth Roth croit que les pays ne peuvent pas juste prétendre que tout est normal. La communauté internationale devrait se joindre au boycottage diplomatique des Jeux, c'est le minimum .

Interrogé jeudi sur ces déclarations, le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé HRW d'être comme toujours pleine de préjugés et de fabriquer des mensonges afin de semer la discorde .

Les paroles et les actes déplorables [de HRW] qui visent à porter préjudice à la cause olympique n'arriveront jamais à leurs fins , a affirmé devant la presse un porte-parole du ministère, Wang Wenbin.

Kenneth Roth a également visé les commanditaires. Plutôt que d'aider à blanchir, ils devraient souligner ce qui se passe au Xinjiang , a-t-il ajouté.

Le logo de Tesla sur le devant d'une voiture Model S Photo : Getty Images / Justin Sullivan

Il s'en est pris à Elon Musk et à son entreprise automobile Tesla, qui viennent d'annoncer l'ouverture d'une concession au Xinjiang.

Chaque entreprise devrait faire tout ce qu'elle peut pour ne pas endosser ou légitimer la répression exercée par le gouvernement chinois , a expliqué M. Roth, estimant que Tesla allait totalement à contre-courant .

De nombreuses marques automobiles étrangères disposent de points de vente partout en Chine, y compris dans cette région.

Kenneth Roth a en revanche salué la récente législation américaine qui interdit toute importation du Xinjiang à moins que l'importateur puisse prouver que le produit est exempt de tout travail forcé.