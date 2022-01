Destination olympique : Mikaël Kingsbury toujours aussi dominant

Ski acrobatique : un doublé pour le roi des bosses

Mikaël Kingsbury a été impérial dans les Laurentides, où il a remporté haut la main les épreuves de bosses disputées vendredi et samedi.

L'athlète de 29 ans de Deux-Montagnes a gagné ses quatre dernières compétitions à Tremblant. Il compte maintenant 70 victoires sur le circuit international.

Lors des deux épreuves, Kingsbury s’est imposé devant le Suédois Walter Wallberg, double médaillé d’argent, et le Japonais Ikuma Horishima, qui a obtenu deux fois le bronze.

Mikaël Kingsbury en action à Tremblant. Photo : La Presse canadienne

Au terme de l’étape québécoise de la Coupe du monde de ski acrobatique, Horishima a dû céder sa place au sommet du classement général à Kingsbury.

Ce dernier a remporté les trois dernières épreuves de bosses sur le circuit. Il tentera de poursuivre sur sa lancée la fin de semaine prochaine, à Deer Valley, dernier arrêt avant les Jeux de Pékin.

Toujours en sol québécois, cette fois au Centre de ski Le Relais, la skieuse acrobatique Marion Thénault a décroché la médaille d’argent à l’épreuve de sauts. Il s’agit de son premier podium cette saison en Coupe du monde et du troisième de sa carrière.

La Sherbrookoise de 21 ans avait déjà enregistré deux top 5 cette saison.

Marion Thénault Photo : Freestyle Canada

Patinage artistique : l’équipe canadienne dévoilée

Les patineurs artistiques canadiens étaient rassemblés à Ottawa pour participer aux Championnats nationaux. La compétition était déterminante dans la sélection de l’équipe canadienne qui sera envoyée à Pékin en février.

Les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier, médaillés de bronze aux derniers mondiaux, ont encore une fois brillé et ont remporté l’épreuve de danse sur glace. Ils seront accompagnés en Chine par Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, ainsi que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha. Ces deux couples québécois en ont également mis plein la vue aux Championnats nationaux.

Piper Gilles et Paul Poirier Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

La jeune Ontarienne Madeline Schizas a mis la main sur son premier titre canadien et participera à ses premiers JO. Du côté masculin, le nouveau champion canadien, Keegan Messing, et Roman Sadovsky ont obtenu leur qualification olympique.

Chez les couples, les Ontariens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont réalisé leur meilleure performance de la saison, à Ottawa, où ils ont été sacrés champions canadiens pour une troisième fois en quatre ans.

Les Québécois Vanessa James et Eric Radford ont également obtenu leur billet pour Pékin même s’ils ont dû se retirer de la compétition cette fin de semaine. Tout juste remis de la COVID-19, les deux patineurs ont été les meilleurs Canadiens en couple depuis le début de la saison sur le circuit de l’ISU.

Eric Radford et Vanessa James Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Surf des neiges : Éliot Grondin toujours parmi les meilleurs

Le planchiste québécois Éliot Grondin continue de cumuler les bons résultats sur le circuit de la Coupe du monde à l’approche des Jeux de Pékin. La fin de semaine dernière à Krasnoïarsk, en Russie, il a d’abord enregistré une 5e place à l’épreuve de snowboard cross, avant de revenir en force, le lendemain, en décrochant la médaille de bronze.

L’athlète de 20 ans de Sainte-Marie-de-Beauce est présentement 4e au classement général de la spécialité.

Éliot Grondin Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Chez les femmes, la Québécoise Audrey McManiman a réalisé le meilleur résultat de sa carrière sur le circuit en obtenant une 6e place lors de la première de deux épreuves présentées à Krasnoïarsk. Elle a enchaîné quelques heures plus tard avec une 8e position.

Ski alpin : Valérie Grenier et Ali Nullmeyer surprennent

La Franco-Ontarienne Valérie Grenier a également signé le meilleur résultat de sa carrière en slalom géant sur le grand cirque blanc en terminant au pied du podium à Kranjska Gora.

Il s’agit d’une performance inespérée pour l’athlète de 25 ans, qui s’était blessée aux genoux le mois dernier lors d’une séance d’entraînement. Le plateau tibial de ses deux articulations avait été touché.

Grenier avait déjà obtenu une 7e place plus tôt cette saison, à Sölden. En 2019, elle s'était également classée 4e lors du super-G de Cortina d'Ampezzo, en Italie. L'année précédente, elle avait pris le 5e rang lors du super-G de Lake Louise, en Alberta.

Valérie Grenier Photo : Gracieuseté : Alpin Canada

Grenier est en route vers ses deuxièmes Jeux olympiques. En 2018, à Pyeongchang, elle avait notamment obtenu une 6e place au super combiné.

Pour sa part, l’Ontarienne Ali Nullmeyer a réalisé une percée étonnante en slalom au cours de la dernière semaine. Après avoir terminé 5e à Zagreb, elle est revenue à la charge quelques jours plus tard avec une 6e place à Kranjska Gora, en Slovénie.

En 2021, la skieuse de 23 ans avait enregistré plusieurs top 20, mais ne s’était jamais encore hissée parmi les 10 meilleures.