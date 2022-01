Tout ce que vous devez savoir sur la couverture des Jeux de Pékin à Radio-Canada

Radio-Canada présentera à la télévision et sur ses plateformes numériques plus de 1262 heures de couverture en direct et en différé pendant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, du 4 au 20 février, auxquelles s’ajoutent 270,5 heures de couverture des chaînes de son partenaire RDS.

ICI Télé présentera quotidiennement de 20 à 21,5 heures de programmation olympique. La chef d’antenne Marie-José Turcotte lancera la journée de compétitions (de 19 h à minuit (HNE) les vendredis et samedis, de 19 h 30 à minuit du dimanche au jeudi), puis cédera l’antenne à Guillaume Dumas (de minuit à 6 h) et à Martin Labrosse (de 6 h à 12 h).

Le magazine Tellement hockey, animé par Alexandre Coupal, conclura la matinée, et Jacinthe Taillon (de 12 h 30 à 16 h en semaine, de 12 h 30 à 17 h le week-end) vous fera revivre les compétitions et les moments forts de la journée avec les analystes Dominick Gauthier et Hassoun Camara.

Marie-José Turcotte animera la cérémonie d’ouverture en compagnie de Céline Galipeau le vendredi 4 février (de 6 h 30 à 10 h), et la cérémonie de clôture avec Dominick Gauthier le dimanche 20 février (de 6 h 30 à 10 h). Ces deux événements seront aussi présentés en webdiffusion sur l’application olympique de Radio-Canada et sur son site olympique, où ils seront offerts en langue des signes québécoise (LSQ) et en vidéodescription.

Diane Sauvé assurera l’animation des matchs de hockey en compagnie des experts Kim St-Pierre, Caroline Ouellette, Danièle Sauvageau, Jocelyn Lemieux et Bruno Gervais.

Grande couverture numérique

Les internautes auront accès à plus de 920 heures de couverture en direct des Jeux de Pékin sur les plateformes numériques de Radio-Canada, y compris toute la programmation d’ICI Télé. Ils pourront regarder jusqu’à six épreuves en même temps.

La webdiffusion des matchs de hockey féminin et masculin sera aussi offerte en Inuktitut.

Anaïs Favron animera la webémission quotidienne Pas en direct de Pékin à l’heure du dîner sur Radio-Canada.ca et sur la page Facebook de Radio-Canada. Elle recevra son acolyte Olivier Tremblay.

L’offre numérique de Radio-Canada, c’est aussi : les cérémonies et les compétitions en rattrapage, en tout ou en partie;

les grandes nouvelles des Jeux;

les résultats en direct;

le tableau des médailles;

des chroniques de Martin Leclerc;

dans la section Podium, un autre point de vue sur les Jeux des athlètes canadiens;

des reportages de journalistes sur place à Pékin.

En complément sur OHdio, Radio-Canada proposera aussi une édition spéciale du balado Tellement hockey, animé par Alexandre Coupal, avec les journalistes Alexandre Gascon et Martin Leclerc.

Les Jeux olympiques de Pékin réuniront près de 2900 athlètes de 80 pays, dont quelque 300 du Canada. Un total de 109 épreuves seront disputées dans 15 sports.

LES DESCRIPTEURS ET ANALYSTES DES ÉPREUVES DES JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN À RADIO-CANADA

Biathlon

Descripteur : Jean-François Chabot

Analyste : Jean-Philippe Le Guellec

Bobsleigh/luge/skeleton

Descripteur : Kéven Breton

Analyste : Nils Oliveto

Combiné nordique

Descripteur : Sébastien Boucher

Analyste : Jean Séguin

Curling

Descriptrice : Justine Boutet

Analyste : Guy Hemmings

Hockey féminin

Descripteur : Jean St-Onge

Analyste : Danièle Sauvageau

Hockey masculin

Descripteurs : René Pothier, Stéphane Leroux

Analystes : Jocelyn Lemieux, Bruno Gervais

Patinage artistique

Descriptrice : Catherine Gauthier

Analyste : Alain Goldberg

Patinage de vitesse sur courte piste

Descripteur : Jean-Patrick Balleux

Analyste : Marianne St-Gelais

Patinage de vitesse sur longue piste

Descripteur : Michel Chabot

Analyste : Gaétan Boucher

Saut à ski

Descripteur : Sébastien Boucher

Analyste : Jean Séguin

Ski alpin

Descripteur : Philippe Crépeau

Analyste : Geneviève Simard

Ski acrobatique - sauts

Descripteur : Guy D’Aoust

Analyste : Olivier Rochon

Ski acrobatique - bosses

Descripteur : Guy D’Aoust

Analyste : Audrey Robichaud

Ski acrobatique - Demi-lune

Descriptrice : Geneviève Tardif

Analyste : Guyaume St-Cyr-Lachance

Ski acrobatique - Ski cross

Descriptrice : Claudine Douville

Analyste : Guyaume St-Cyr-Lachance

Ski acrobatique - Slopestyle/grand saut (big air)

Descriptrice : Geneviève Tardif

Analyste : Kim Lamarre

Ski de fond

Descriptrice : Audrey Lemieux

Analyste : Pierre Harvey

Surf des neiges - Slopestyle/demi-lune/grand saut

Descriptrice : Émilie Duquette

Analyste : Maxime Héneault

Surf des neiges - Slalom parallèle géant

Descriptrice : Émilie Duquette

Analyste : Caroline Calvé

Surf des neiges - Snowboard cross