Gilles et Poirier prennent la tête aux Championnats canadiens de patinage artistique

Vêtus de combinaisons orange et patinant sous la musique d'Elton John, Piper Gilles et Paul Poirier auraient assurément soulevé les partisans lors de leur programme de danse rythmique, vendredi – s'il y en avait eu.

Les médaillés de bronze aux derniers Championnats du monde ont obtenu un total de 86,98 points et ils sont en tête après le programme court aux Championnats canadiens de patinage artistique.

Quelques instants après leur performance, Gilles et Poirier ont réfléchi au fait de participer aux essais olympiques devant des gradins vides.

C'est un peu bizarre , a affirmé Gilles, qui est originaire de Toronto. Nous n'avons pas l'appui de la foule alors aujourd'hui, nous nous sommes vraiment concentrés sur nous. C'est vraiment ce que nous devions faire. Nous avons apprécié notre programme et j'espère que les partisans à la maison en ont fait tout autant.

« On a construit notre chorégraphie en ayant en tête la foule. On voulait offrir une performance, comme le ferait Elton John. C'était bizarre, mais on s'entraîne sans spectateurs et on peut toujours faire semblant que des gens nous regardent. » — Une citation de Paul Poirier

Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen se sont hissés au deuxième échelon (81,04) alors que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont pris la troisième place (76,67).

Le Canada a trois places disponibles en danse sur glace aux Jeux olympiques de Pékin. L'équipe complète sera annoncée dimanche.

Les essais canadiens se tiennent en l'absence de partisans à Ottawa en raison de la montée de cas de COVID-19 en Ontario. Le gouvernement provincial a récemment indiqué que les événements majeurs ne devaient pas avoir plus de 1000 personnes dans les gradins.

Il y a eu quelques applaudissements de la part des entraîneurs et d'autres officiels présents lorsque Gilles et Poirier ont pris leur dernière pose.

Je souris sous ce masque, je le jure , a insisté Poirier lors d'une visioconférence avec les membres des médias. D'abord et avant tout, nous traitons cette compétition comme une belle occasion de nous entraîner en vue des Jeux olympiques. C'est là que nous voulons avoir notre ascension. Nous sommes simplement excités d'être de retour sur la scène compétitive et d'effectuer ces programmes.

Gilles et Poirier devaient participer à la finale du Grand Prix de l'ISU, le mois dernier, mais ce fut un des premiers événements sportifs internationaux à avoir été annulés en raison du variant Omicron.

Le virus continue d'être une menace majeure pour les athlètes, alors qu'un résultat positif à ce moment de l'année pourrait les empêcher de voyager à Pékin. Les athlètes n'avaient pas à présenter un résultat négatif avant de participer à la compétition à Ottawa.

Vanessa James et Eric Radford, qui ont contracté la COVID-19 pendant les vacances de Noël, visent une place sur l'équipe canadienne, mais ils occupent le quatrième rang après le programme court en couple.

Vanessa James et Eric Radford à Ottawa Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Après 12 jours (en isolation), nous sommes arrivés ici pour tenter de faire de notre mieux. Nos éléments sont très solides, mais nous n'avons pas été en mesure de les exécuter dans un programme lors des deux dernières semaines , a exprimé James.

Radford, double champion du monde avec son ancienne partenaire, Meagan Duhamel, est sorti de sa retraite à l'âge de 36 ans pour tenter de participer à d'autres Jeux olympiques. James cherche à y participer pour une première fois sous les couleurs du Canada, après avoir représenté la France.

Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont dominé le programme court en couple grâce à l'une de leurs meilleures performances de la saison. Ils ont récolté 73,02 points.

Evelyn Walsh et Trennt Michaud ont été deuxièmes (66,88) tandis que Deanna Stellato et Maxime Deschamps ont complété le top 3 (63,54). James et Radford ont obtenu 63,33 points.

Keegan Messing a suivi en prenant la tête du programme court chez les hommes, et ce, même s'il a fait un voyage de 33 heures vers Ottawa et qu'il a temporairement perdu ses patins.

Le patineur de 29 ans, qui vit à Girdwood en Alaska, a inscrit 84,38 points. Wesley Chiu s'est emparé de la deuxième position (81,47) et Joseph Phan a bouclé le top-3 (78,14).

Les anciens champions nationaux Roman Sadovsky et Nam Nguyen ont respectivement pris les quatrième et septième places.

L'Ontarienne Madeline Schizas s'illustre

Au concours féminin, l'Ontarienne Madeline Schizas a pris les commandes après le programme court.

L’athlète de 18 ans a offert une performance pratiquement parfaite sous la musique de Dulcea Si Tandra Mea Fiara et elle a obtenu 72,05 points.

Schizas a fait une montée fulgurante dans les classements canadiens. Elle a remporté le Défi Patinage Canada, le seul événement canadien présenté lors de la dernière saison en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Jeux olympiques n'étaient même pas sur mon radar jusqu'à ce que les Championnats du monde de patinage artistique se terminent, l'année dernière , a mentionné Schizas. Quand je me suis qualifiée pour les Jeux, c'est là que je me suis dit que je pouvais réussir.

Madeline Schizas veut sa place aux Jeux olympiques! Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Veronik Mallet, de Sept-Îles, a pris la 2e position avec 59,35 points. Gabrielle Daleman a complété le top 3 (58,48).

Cet événement déterminera l'équipe olympique qui se rendra à Pékin. Le Canada n'a qu'une seule place en simple du côté des femmes et Schizas se l'est octroyée en terminant au 13e rang des Championnats du monde le printemps dernier.

Ç'aurait été plaisant qu'il y ait une foule, a dit Schizas. J'avais un gros groupe de parents et d'amis qui devaient venir m'encourager et je voulais qu'ils soient ici. J'ai abordé la compétition comme si c'était un travail et je dois exécuter ce que j'ai pratiqué, qu'il y ait des partisans ou non.

La compétition va reprendre samedi à Ottawa dès 10 h 30 (HNE).