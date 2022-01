Je trouve qu'il est irresponsable de nous envoyer là-bas dans la situation présente , a déclaré M. Maier à des journalistes allemands vendredi.

Cet automne, j'ai déjà demandé qu'on énonce des règles claires sur la valeur CT à partir de laquelle un test de coronavirus est évalué comme positif ou négatif. Mais on ne nous donne aucune information.

On ouvre tout grand la porte aux manipulations, dénonce-t-il. On peut éliminer n'importe quelle personne qui vous gêne d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons aucune protection pour les athlètes et nous sommes sur place quasiment soumis à l'arbitraire.

Selon lui, le CIO et le Comité d'organisation n'ont pas bougé sur ce sujet.

Les athlètes vont vivre chaque jour avec ce poids psychologique : demain, je peux être renvoyé , poursuit-il.

Par ailleurs, l'entraîneur allemand de 60 ans s'interroge sur la compatibilité de l'idéal olympique avec des Jeux sous bulle.