Petra Vlhova s’impose en slalom à Zagreb, Ali Nullmeyer signe un premier top 5

Vlhova s’est imposée devant sa grande rivale américaine Mikaela Shiffrin, tout juste revenue d'une infection à la COVID-19.

Il s'agit d'une quatrième victoire en cinq slaloms cette saison pour la Slovaque. Elle a signé un chrono de 1 min 56 s 99/100, soit 50 centièmes de seconde de moins que Shiffrin. La championne du monde autrichienne Katharina Liensberger s’est classée 3e, avec un retard de 2,11 secondes sur Vlhova.

Nullmeyer a réussi le temps le plus rapide de la deuxième manche. Elle s’était classée 17e lors de la première. L’Ontarienne de 23 ans a fini à 2,58 secondes de la tête.

Ses compatriotes Roni Remme (+ 4,11 s) et Amelia Smart (+ 4,44 s) ont conclu, dans l’ordre, aux 17e et 20e rangs.

Huitième après son premier passage en piste, l’Ontarienne Erin Mielzynski n’a pas terminé la seconde manche. Pour sa part, Laurence St-Germain a été victime d'une chute lors de la première descente.

La Québécoise a été affectée par les conditions de neige rendues difficiles par les températures élevées enregistrées à Zagreb.

Ça m’a quand même affectée mentalement en descendant. J’ai été un peu dérangée. Il faisait 10 degrés hier, et aujourd’hui, et ils ont mis du sel sur la piste pour essayer d’avoir les meilleures conditions possibles, a expliqué St-Germain. Je pensais que ce serait plus dur que ça [...] Je pense que ça m’a joué un peu dans la tête. J’ai peut-être été un peu trop sensible à mes feelings.

St-Germain avait obtenu son meilleur résultat de la saison la semaine dernière à Lienz en Autriche, avec une 9e place en slalom. Elle aura l’occasion de se reprendre ce week-end à Kranjska Gora, en Slovénie, puis à Flachau, en Autriche, la semaine prochaine.

Au classement général de la Coupe du monde, Shiffrin conserve la tête avec 115 points d’avance sur Vlhova. L'Italienne Sofia Goggia, spécialiste des épreuves de vitesse, est pointe en 3e position.