Marion Thénault vise le podium au Relais

Même si la Sherbrookoise de 21 ans a déjà rempli les critères de sélection pour les Jeux olympiques de Pékin, elle veut tout donner au cours de la première Coupe du monde de sauts organisée dans les nouvelles installations du centre acrobatique Yves LaRoche.

Chaque fois que je compétitionne, je veux un podium. À chaque Coupe du monde, mon but est de monter sur le podium , a insisté Thénault, en entrevue avec La Presse canadienne.

Je n'ai toujours pas obtenu de podium cette saison. J'aimerais donc beaucoup ça, a-t-elle ajouté. Avant les Jeux olympiques et à la maison, ce serait le fun. Je me mets quand même beaucoup de pression pour cette Coupe du monde.

Marion Thénault, qui a fait la transition de la gymnastique au ski acrobatique à l'âge de 17 ans, a fait une percée dans le circuit de la Coupe du monde l'hiver dernier. Elle a notamment conclu sa campagne avec une victoire en mars à Almaty, au Kazakhstan, après avoir réussi un premier podium en janvier à Moscou, en Russie.

Elle a terminé la saison au 3e rang du classement général et a été élue recrue de l'année sur le circuit.

Elle a commencé la nouvelle saison avec de grosses attentes, autant de sa part que de l'extérieur, ce qui est bon, a souligné l'entraîneur canadien Jeff Bean. Nous ne voulons pas la protéger de cette pression. Elle s'en va aux Jeux olympiques, ça va être stressant. C'est normal. C'est correct. Nous voulons qu'elle soit capable de performer avec ce stress.

Je suis donc content qu'il y ait cette compétition ici, qui est un peu plus intense parce que c'est chez nous. Notre but ici, pour elle, c'est un podium , a-t-il renchéri.

L'événement au Relais aura une ampleur moins importante qu'anticipée. Aucun spectateur ne sera admis en raison de la pandémie de COVID-19, même si les proches de certains athlètes pourront assister à la compétition puisqu'ils font partie du groupe de bénévoles.

C'est également en raison de la crise sanitaire et des risques d'infection que Thénault hésite à se rendre aux États-Unis la semaine prochaine pour la dernière Coupe du monde, prévue le 12 janvier à Deer Valley, en Utah, avant les Olympiques.

« C'est un de mes gros stress en ce moment. Je ne veux pas attraper la COVID, parce que si vous avez un test positif, c'est certain que vous n'allez pas aux Jeux. Nous avons un mois à essayer de ne pas l'attraper, et c'est difficile, parce que moi aussi, je dois continuer de vivre et d’aller à l'épicerie! » — Une citation de Marion Thénault, skieuse acrobatique

De nouveaux sauts pour les garçons

Si Marion Thénault a de grandes ambitions pour la compétition prévue à Lac-Beauport, mercredi, il serait un peu plus étonnant de voir un membre de l'équipe masculine du Canada grimper sur le podium.

Miha Fontaine a obtenu le meilleur résultat de la formation unifoliée cette saison grâce à une 8e place, obtenue à Ruka, en Finlande, au mois de décembre.

Le fils de l'ancien champion du monde Nicolas Fontaine fait toutefois partie d'une nouvelle génération de sauteurs acrobatiques.

Nous sommes vraiment dans une bonne position avec notre jeune équipe. Une autre année et nous serons compétitifs, a noté Jeff Bean. Mon but est d'avoir quatre gars et quatre filles aux Jeux de 2026.

Miha Fontaine, 18 ans, Émile Nadeau, 17 ans, et Alexandre Duchaine, 17 ans, ont commencé à effectuer des triples périlleux à l'entraînement et devraient les tenter en compétition individuelle pour une première fois mercredi.

« Ça augmente le niveau de difficulté et ça nous donne plus de chances pour être dans les concurrents luttant pour une place en super finale. Et ça, ça aide pour la qualification olympique. » — Une citation de Miha Fontaine, skieur acrobatique

Fontaine et ses compatriotes visent les 8 premières places, ce qui les aiderait à obtenir leur billet pour les Jeux olympiques de Pékin.

C'est un game changer [un point tournant], car pour gagner une Coupe du monde, il faut environ 127 à 129 points, a expliqué l'entraîneur Bean au sujet des triples périlleux que tenteront ses poulains. Avec les doubles périlleux, le maximum était de 110 ou 112 points. Là, ils vont faire des sauts qui peuvent leur permettre d'aller chercher de 118 à 120 points.

Les Canadiens espèrent également tirer profit du fait qu'ils seront dans un environnement familier. Ils ont eu l'occasion de s'entraîner sur les rampes du Relais pendant le temps des Fêtes, avant l'arrivée de la plupart des athlètes étrangers.

La plus grosse adaptation est liée à l'angle de l'atterrissage, a indiqué Émile Nadeau. Certains sites sont plus à pic, d'autres sont plus plats. On parle de quelques degrés seulement, mais ça fait toute la différence entre mettre les mains au sol ou non.

En tout, 12 athlètes canadiens seront en action mercredi. La crème de la crème du saut acrobatique sera présente, sauf les équipes russe et bélarusse, qui ont préféré mettre une croix sur leur visite au Canada en raison de la pandémie.