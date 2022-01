Mikaela Shiffrin de retour à Zagreb après avoir contracté la COVID-19

Shiffrin avait annoncé lundi dernier avoir contracté la COVID-19 et s'être placée en isolement, manquant ainsi les deux courses de Lienz (Autriche) la semaine dernière.

En tête du classement général de la Coupe du monde, l'Américaine portera le dossard no 7 mardi pour le slalom qu'elle a déjà remporté à quatre reprises.

À demain Zagreb , a-t-elle publié sur ses réseaux sociaux.

Le circuit féminin de ski alpin voit les cas de COVID-19 se multiplier depuis plusieurs semaines, dont la Suisse Lara Gut-Behrami.

Lundi, les équipes suisse et autrichienne ont annoncé le forfait de cinq skieuses pour cause de COVID-19 : Mélanie Meillard, Camille Rast et Aline Danioth pour la Suisse, Magdalena Egger et Franziska Gritsch pour l'Autriche.

D'après le protocole sanitaire de la Fédération internationale de ski, un skieur ayant contracté le virus doit pouvoir présenter un test négatif après 10 jours d'isolement s'il veut participer à une étape de Coupe du monde.

Les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février) doivent débuter dans un mois avec de strictes restrictions sanitaires.