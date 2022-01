Destination olympique : un début d’année doré pour Brendan Mackay et Sébastien Toutant

Ski acrobatique : coup double de Brendan Mackay pour lancer les compteurs

La moitié des 12 médailles à l’enjeu à l’épreuve de demi-lune de la Coupe du monde de Calgary ont été empochées par des athlètes canadiens. Brendan Mackay a mené la charge jeudi et samedi dans sa ville natale avec les deux premiers triomphes de sa carrière sur le circuit international.

L’Albertain a dû patienter neuf ans avant de se hisser sur la plus haute marche du podium. Il y est parvenu avec éclat en toute fin d’année après une performance sans faille dans un froid glacial. Coup sur coup, Mackay a enregistré le meilleur score dans chacune des trois descentes, avec un point d’exclamation de 97 points à son ultime tour de piste.

Le héros local a répété l’exercice au jour de l’An et peinait à y croire au terme de son second gain à domicile. Il n’a pas été importuné par les rafales qui ont perturbé certains skieurs.

Brendan Mackay Photo : La Presse canadienne / Evan Buhler

Sa double récolte le place désormais en tête du classement général, qu'il partage avec l'Américain Alex Ferreira, le dauphin de Mackay à deux occasions à Calgary. Le titre de la saison en demi-lune se disputera le 7 janvier sur les pentes de la Sierra Nevada à la Coupe du monde de Mammoth Mountain, en Californie.

Au pied du podium lors du parcours initial, derrière son compatriote Simon d’Artois, 3e, Noah Bowman a gravi un échelon deux jours plus tard pour gonfler la récolte canadienne. De son côté, Rachael Karker s’est classée 3e d’entrée de jeu et 2e en conclusion de l’étape albertaine.

La tenante du titre de vice-championne du monde pointe en 2e position au cumulatif après trois événements et plus qu'un à tenir au calendrier de la Coupe du monde. La Chinoise Ailing Eileen Guqu, qui l’avait justement vaincue aux mondiaux d’Aspen en mars 2021, est abonnée au sommet depuis le début de la campagne et considérée comme la favorite pour rafler l'or olympique sur ses terres.

Surf des neiges : la constance de Sébastien Toutant

La ville albertaine était aussi le théâtre d'une épreuve de slopestyle (descente acrobatique) pour les planchistes. Les succès unifoliés se sont transposés du ski acrobatique au surf des neiges, alors que Sébastien Toutant a été sacré vainqueur après avoir signé les deux meilleures descentes de la finale. Non loin derrière, Mark McMorris a abouti aux abords du podium.

L'athlète olympique vise une troisième participation aux Jeux d'hiver, qui commenceront dans un mois à Pékin. Quatre places sont disponibles en slopestyle et au grand saut (big air) pour cinq représentants canadiens accomplis : Liam Brearley, McMorris, Maxence Parrot, Darcy Sharpe et Sébastien Toutant.

Le pays sera à nouveau parmi les favoris aux Olympiques dans les différentes épreuves acrobatiques, en ski comme en surf des neiges. Rappelons que les planchistes canadiens avaient gagné quatre médailles aux Jeux de Pyeongchang, dont une d'or, gracieuseté de Toutant au grand saut.

De retour là où elle a décroché sa première victoire sur le circuit international, Laurie Blouin a renoué avec les honneurs à Calgary grâce à un excellent second parcours qui l'a propulsée de la 6e position à la troisième marche du podium.

Bobsleigh et skeleton : semaine mouvementée et dénouement heureux pour Christine de Bruin

La nouvelle année a démarré comme s'est conclue la précédente pour Christine de Bruin, qui a dominé la compétition de monobob, à Sigulda. Un triomphe qui offre à la bobeuse le 1er rang au classement général de cette nouvelle épreuve olympique qui fera son entrée à Pékin.

De Bruin devance de très peu sa compatriote Cynthia Appiah, inactive lors de la Coupe du monde en raison d'une récente éclosion de COVID-19 qui a foudroyé l'équipe nationale de bobsleigh. Pas moins de 11 athlètes et 3 membres du personnel ont reçu un résultat positif à la suite d'un test de dépistage au virus.

Épargnée de ce chaos, qui force les personnes affectées à s'isoler en Lettonie, de Bruin a enchaîné avec sa partenaire Kristen Bujnowski pour remporter une quatrième médaille de bronze cette saison en bob à deux.

D'abord 4e à l'issue de la manche initiale, le tandem a ensuite établi le chrono de référence pour intégrer le trio de tête. De Bruin et Bujnowski ont aussi profité d'une sortie de parcours des Russes Nadezhda Sergeeva et Yulia Belomestnykh, comeneuses à mi-chemin de l'épreuve.

Par ailleurs, Justin Kripps a pris le 4e échelon avec Ryan Sommer, samedi, et le 8e en compagnie de Cameron Stones, dimanche, au cours des deux étapes de Coupe du monde organisées à Sigulda.

La veille en skeleton, la Canadienne Jane Channell a obtenu son troisième top 10 de la campagne avec une 9e place, quatre rangs devant Mirela Rahneva, 13e, encore aux prises avec des difficultés en piste.