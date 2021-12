Avec l’ annulation du Championnat du monde de hockey junior, la question sur toutes les lèvres est de savoir si les Olympiques devraient être reportés d’un an, comme on l’a fait pour Tokyo.

Je me demande si nous ne sommes pas plutôt rendus au plan E : attraper la COVID-19 au plus vite.

Je m’explique.

Il a quelques jours je discutais avec un de nos plus beaux espoirs de médaille pour les Jeux de Pékin.

Cet athlète dont je vais taire le nom, est en Europe et tente par tous les moyens de ne pas attraper la COVID alors qu’une grande partie de son équipe et de ses compétiteurs ont été déclarés positifs au cours des derniers jours.

Lorsqu’on veut gagner les Olympiques on doit avoir des plans A, B, C et D et accepter que notre chemin vers le podium passera possiblement par un plan E dont on ignore même l’existence ou la raison d’être au moment de la planification.

Devant le constat que le jeu du chat et de la souris avec la COVID semble peine perdue, j’ai discuté avec cet athlète de l’idée d’attraper le coronavirus le plus rapidement possible.

Désolé si j’en offusque certains, mais voyant tout ce qui se passe dans le monde, cet athlète et plusieurs autres vont assurément attraper la COVID à moins de vivre dans une chambre et de ne jamais en sortir d’ici les JO.

C’est le moyen le plus sûr pour se rendre à Pékin, mais soyons réalistes : plusieurs athlètes doivent encore tenter de se qualifier et donc voyager un peu partout sur la planète.

Ils doivent aussi accéder à leur site d'entraînement où ils croiseront sans équivoque des gens exposés au virus.

Un entraîneur d’équipe nationale travaille généralement avec cinq à dix athlètes et il y a une équipe d’experts comme des physiothérapeutes ou des médecins qui auront sûrement des contacts, même limités, avec le monde extérieur.

Alors devant ce chaos, je mets mon chapeau d'entraîneur rationnel et voici les trois options qui se présentent devant moi :

Si l’athlète est déjà qualifié, je l’isole dans une chambre avec un tapis roulant et une trappe pour le nourrir pendant trois à quatre semaines. On joue au jeu de la roulette russe et l’on continue l’entraînement et les compétitions à sécurité maximale. On ne parle plus à personne, même la communication entre moi et l’athlète se fera par téléphone. Ceci s’applique aussi pour les traitements de physiothérapie qui se feront par vidéoconférence où l’athlète fera ses propres manipulations. Attraper la COVID au plus vite, car il nous reste environ deux semaines pour l’attraper avant qu’on nous interdise une participation olympique.

Devant un tel dilemme, j’aime toujours utiliser des contextes réels lorsque possible.

Demandons-nous si à ce stade nous préférerions être Mikaela Shiffrin, qui a contracté le coronavirus au début du temps des Fêtes, ou être une de nos skieuses canadiennes basées en Europe et qui doivent commencer à développer un trouble obsessionnel compulsif en tentant par tous les moyens de ne pas être déclarées positives d’ici le départ pour la Chine.

Bien que je ne souhaite aucun malheur à nos skieuses, j’aimerais mieux être dans la position de Shiffrin. Je n’aurais jamais dit cela il y a quelques semaines, mais nous faisons maintenant face à des données complètement différentes.

Je pense à la Coupe du monde de ski acrobatique du Relais (5 janvier) et celle de Mont-Tremblant (7 et 8 janvier), j’ai bien hâte de voir qui seront les chanceux ou malchanceux qui seront porteur du virus en arrivant à l’aéroport.

Est-ce que les chanceux sont les malchanceux ou les malchanceux sont les chanceux?

Vous voyez à quel point c’est devenu ridicule tout ça. Combien d’athlètes manqueront à l’appel si les Jeux débutent comme prévu le 4 février?

La situation est bien différente de ce que nous vivions à quelques semaines de Tokyo.

Personnellement, je ne connaissais pas une seule personne infectée à la COVID à l’époque.

Ai-je vraiment besoin de vous dire combien j’en connais maintenant?

Je sais que de reporter les Olympiques d’un an, encore, ne se fait pas si facilement, mais c’est faisable et la seule autre option selon moi est l’annulation.

À choisir entre les deux, mon choix est évident.

Je n’ai aucun espoir de voir les organisateurs chinois lever le drapeau blanc et proposer un report des Jeux. Il faudra donc que le Comité international olympique et ses membres, les fédérations sportives internationales, se rendent à l’évidence et forcent le report d’un an.

Sinon, vite, il reste quelques semaines où être déclaré positif ne sera pas, au bout du compte, négatif.