Bobsleigh Canada Skeleton frappé de plein fouet par la COVID-19

Bobsleigh Canada Skeleton a soumis 10 de ses athlètes et trois membres de son personnel au protocole de la COVID-19.

Un porte-parole de l'organisation nationale a confirmé l'éclosion, mercredi.

Notre priorité a toujours été la santé et la sécurité de tous les athlètes, équipes, membres du personnel et communautés où nous vivons, où nous nous entraînons et où nous prenons part à la compétition , a mentionné Bobsleigh Canada Skeleton par voie de communiqué.

[Nous avons] des protocoles de santé et de sécurité solides, sous la direction des autorités fédérales, provinciales et locales de santé publique, que nous continuons de suivre.

L'équipe canadienne de bobsleigh avait passé les vacances en Lettonie pour minimiser les déplacements avant la prochaine Coupe du monde, à Sigulda. L'équipe de skeleton ne compte aucun cas positif de COVID-19.

Les 13 membres de l'équipe de bobsleigh concernés sont tous en quarantaine.

Notre objectif est maintenant de surveiller et de prendre soin de tous les membres de notre groupe qui ont été touchés , a indiqué Bobsleigh Canada Skeleton.

L’organisme ne divulguera aucune autre information sur les personnes concernées afin de respecter leur vie privée.

La qualification pour les prochains Jeux olympiques d'hiver, à Pékin en 2022, sera basée sur les classements mondiaux en date du 16 janvier. Les pays qualifient des embarcations et les organisations sportives nationales sélectionnent ensuite quels athlètes y prendront place.

Après l’étape disputée en Lettonie, la Coupe du monde fera des arrêts à Winterberg, en Allemagne, les 8 et 9 janvier, puis à St. Mortiz, en Suisse, les 15 et 16 janvier.