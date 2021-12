Après le retrait de la LNH pour Pékin, la grogne se fait sentir chez les joueurs

Associated Press

La décision de la LNH de renoncer aux Jeux olympiques de Pékin continue de faire couler beaucoup d'encre à travers le circuit Bettman. Brad Marchand et Vladimir Tarasenko, notamment, ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours.

Selon ces derniers, la LNH les aurait privés de leur choix de participer ou non aux Jeux olympiques en février prochain. L'accord initial entre la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs était toutefois conditionnel à ce que les conditions épidémiologiques ne perturbent pas la saison actuelle de la LNH. Une réalité qui, malheureusement, frappe actuellement la majorité des équipes de la Ligue.

L'ailier étoile des Bruins et candidat évident pour l'équipe olympique canadienne, Brad Marchand, a critiqué la Ligue et l'Association des joueurs sur son compte Twitter mardi.

Le joueur de 33 ans conteste notamment la décision de ramener les escouades de réserve afin de faciliter le déroulement de la saison. Il aurait préféré voir cette mesure être appliquée justement dans le but de permettre aux joueurs de s'envoler vers Pékin pour les Jeux olympiques.

Pour tous ceux qui veulent parler de la perte de salaire pendant leur absence, ce n'est pas un problème , a poursuivi Marchand dans son long message.

Laissez les joueurs faire leur choix , conclut-il.

Laisser les joueurs faire le choix individuel de quitter leur équipe pour participer aux JO n'a jamais été considéré par la Ligue, ni par l'Association des joueurs.

Vladimir Tarasenko, qui aurait fort probablement fait partie de la formation russe, a déclaré qu'il aurait quitté l'entourage des Blues de Saint Louis pour représenter son pays, s'il en avait eu le choix.

Bien sûr j'y serais allé , a-t-il déclaré.

Vous seriez surpris de voir combien de joueurs auraient fait le même choix.

En 2017, Alex Ovechkin avait déclaré qu'il souhaitait se rendre aux Jeux de Pyeongchang de 2018, même si la LNH n'y participe pas. Le capitaine des Capitals de Washington a finalement changé d'idée, tout juste avant le camp d'entraînement en 2017. Lui et d'autres joueurs avaient accepté à contrecœur que les Jeux de Pyeongchang se déroulent sans eux, en espérant que 2022 soit différent.

Cet espoir ne s'est jamais concrétisé.

Le capitaine du Tampa Bay Lightning, Steven Stamkos a déclaré que les joueurs avaient été volés de cette chance il y a quatre ans.

Évidemment, cette année, avec ce qui se passe dans le monde, c'est un peu plus compréhensible , a déclaré Stamkos.

Nous n'avons pas pu y aller à cause de différents problèmes avec la LNH en 2018. Cette année, ça fait encore plus mal de savoir que pour certains des plus vieux, c'était probablement leur dernière chance.

Alors que les prochains Jeux olympiques auront lieu dans plus de quatre ans, pourquoi ne pas envisager une autre Coupe du monde de hockey comme en 2016?

Le coéquipier de Brad Marchand, Taylor Hall, est favorable à l'idée.

À l'avenir, j'aimerais revoir le format de la Coupe du monde et essayer de le rendre aussi important que les Jeux olympiques dans l'esprit des gens , a déclaré Hall.