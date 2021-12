Damian Warner remporte le trophée Lionel-Conacher

Quelques jours après sa conquête du titre dans la capitale japonaise, Warner a défilé au stade olympique de Tokyo avec le drapeau canadien lors de la cérémonie de clôture des Jeux d'été de 2021, reportés d'un an à cause de la crise sanitaire.

Mais l'histoire de Warner va bien au-delà de sa victoire olympique.

Les 10 travaux de Damian Warner Photo : Getty Images / AFP / JEWEL SAMAD

Dans une année inoubliable remplie de récits de résilience, celui de Warner a été l'un des plus remarquables. Et sa conclusion en or revêtait une signification d'autant plus grande, à cause des défis gargantuesques que lui et son équipe ont dû relever pour le concrétiser.

Certes, le fait de gagner la médaille d'or est l'élément qui ressortira le plus, simplement parce que j'y aspirais depuis si longtemps , a déclaré Warner.

« Mais ce dont je suis le plus fier, c'est la façon dont nous avons persévéré à travers la situation devant nous parce que ce n'était pas idéal et que c'était difficile. Mais nous avons trouvé un moyen de la contourner, tout en étant à notre mieux. Donc, savoir comment s'est déroulée cette aventure jusqu'aux Jeux rend tout ce qui s'est passé encore plus spécial. » — Une citation de Damian Warner, décathlonien canadien

L'Ontarien de 32 ans a remporté le premier titre olympique du Canada en décathlon de façon spectaculaire. Il a établi un record olympique et une marque nationale, en plus de devenir seulement le quatrième homme dans l'histoire à surpasser la mythique barrière des 9000 points.

Warner a obtenu 18 des 47 votes enregistrés par les rédacteurs en chef, les journalistes et diffuseurs sportifs de La Presse canadienne. Le sprinteur Andre De Grasse en a récolté 14, soit le double du joueur de soccer Alphonso Davies.

Le roi du stade, comme le veut le surnom consacré au champion olympique du décathlon, a justement succédé à Davies à titre de vainqueur du trophée Lionel-Conacher. Le dernier lauréat de cet honneur en athlétisme est De Grasse, en 2016, année au cours de laquelle se sont déroulés les Jeux de Rio.

Accepter des honneurs comme celui-ci m'est un peu étrange parce que c'est un peu comme tirer à pile ou face , a comparé Warner.

« Andre a gagné une médaille d'or et Alphonso connaît une année incroyable. Donc, quand vous êtes sélectionné, vous vous sentez un peu coupable, jusqu'à un certain point. C'est un bon problème au Canada d'avoir autant d'athlètes, pas seulement nous trois, parce qu'il y a une longue liste de personnes qui ont vraiment eu une année réussie. Pour un amateur de sports, c'est toujours une chose agréable à voir. » — Une citation de Damian Warner, décathlonien canadien

C'est toujours une leçon d'humilité et je suis reconnaissant d'être reconnu, [mais] c'est aussi la reconnaissance de ma famille, de mes entraîneurs et de tous ceux qui m'ont aidé à arriver à ce stade. Et c'est ce que je trouve vraiment cool , a-t-il ajouté.

Plus tôt en décembre, l'athlète originaire de London a également reçu le trophée Lou-Marsh, celui-ci décerné à l'athlète canadien par excellence d'après un comité de 35 journalistes sportifs d'un bout à l'autre du pays.

Mardi, la joueuse de tennis Leylah Fernandez a mis le grappin sur le trophée Bobbie-Rosenfeld, remis à l'athlète féminine de l'année au pays de La Presse canadienne. L'identité de l'équipe par excellence sera dévoilée jeudi.