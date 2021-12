Alex Boisvert-Lacroix patine en attendant l’appel

Chaque fois que je reçois un courriel, je ressens un petit stress, avoue Alex Boisvert-Lacroix. Je n'ai aucun contrôle et je vis dans l'attente. Je dois espérer que les résultats du passé jouent en ma faveur. Ça se joue entre lui et moi.

L'épreuve ultime de 500 m qui devait avoir lieu à Québec le 27 décembre aurait été déterminante pour les deux patineurs. Mais une éclosion de COVID-19 au sein de l'équipe nationale a changé la donne. La fédération canadienne devra justifier ses choix sans ce dernier tour de piste.

La fédération doit baser sa décision sur des données statistiques. Du concret et du solide parce que des athlètes seront sûrement tentés de porter leur cause en appel. Tant que je ne serai pas assis dans l'avion en direction de Pékin, dans ma tête, il n'y aura rien de scellé parce qu'un revirement pourrait toujours survenir.

La confrontation entre Boisvert-Lacroix et Junio est extrêmement serrée.

Il a gagné les quatre premières courses de Coupe du monde en Europe cet automne. Et j'ai ensuite remporté les quatre suivantes en Amérique du Nord. Je le devance par quelques points au classement cumulatif. Je détiens aussi le temps le plus rapide et je suis celui qui s'est le plus rapproché du podium. Je ne peux cependant pas me projeter dans l'avenir, car je ne connais pas les critères de sélection ni la date de l'annonce de la décision.

Alex Boisvert-Lacroix poursuit donc son entraînement sans savoir s'il a disputé sa dernière compétition. Le Sherbrookois a l'intention d'accrocher ses patins, mais seulement après son séjour à Pékin.

À ma dernière course, au début du mois de décembre à Calgary, je savais qu'il s'agissait de ma dernière en Coupe du monde. Mais peut-être pas à vie! À 34 ans, j'ai réalisé un chrono de mes plus beaux jours (34,20 s). C'est bien de ne pas finir ma carrière lent comme une tortue et d'être toujours compétitif !

Sa présence aux Jeux olympiques à Pyeongchang est un atout sur le plan psychologique. Il avait alors terminé la compétition au 11e rang.

Ce qui m'aide à rester zen, c'est que j'ai participé aux JO en 2018. C'était le rêve de ma vie. Je n'ai pas continué juste pour le plaisir, je voulais me requalifier. Au moins, parce que j'ai déjà accompli mon rêve, c'est moins critique. Je pense à un athlète dans ma situation qui souhaiterait se qualifier pour ses premiers Jeux olympiques, il vivrait une panique totale. Je suis en paix avec moi-même et satisfait de ma carrière. Mes deuxièmes Jeux seraient la cerise sur le sundae.

Gilmore Junio est plus jeune que son rival canadien. À 31 ans, l'Albertain tente de se qualifier pour ses troisième Jeux après ses 10e et 17e places aux JO à Sotchi et à Pyeongchang respectivement.

« On sait que ça va se jouer entre lui et moi. On n'en parle pas et on se respecte énormément. On est conscients que la lutte est très serrée. L'un de nous deux sera retranché malheureusement. Nous sommes dans l'inconnu. » — Une citation de Alex Boisvert-Lacroix

L'épreuve de 500 m aux Jeux olympiques à Pékin aura lieu le 12 février.

