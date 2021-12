Laurence St-Germain signe un top 10 à Lienz, un sommet cette saison

L'Américaine Mikaela Shiffrin étant absente à cause de la COVID-19, la Slovaque Petra Vlhova a assumé son statut de favorite du slalom à la Coupe du monde de Lienz, mercredi. La Canadienne Laurence St-Germain a conclu 9e en Autriche, son meilleur résultat de la saison.

Meilleur temps de la première manche, Vlhova a devancé la championne du monde autrichienne Katharina Liensberger et la Suisse Michelle Gisin par 51 et 68 centièmes de seconde, respectivement.

Non loin derrière, St-Germain, qui a bouclé les parcours en 1 min 43 s 62/100, ses compatriotes Erin Mielzynski (1:44,13) et Ali Nullmeyer (1:44,37) ont terminé en 13e et 19e places. La Québécoise a accusé un retard de 1,52 s sur la gagnante.

St-Germain était 7e après la manche initiale, mais n'a pu conserver son rang dans la seconde, enregistrant cette fois le 14e temps.

Vlhova ou Shiffrin? La Slovaque et l'Américaine ont désormais remporté 36 des 39 derniers slaloms de Coupe du monde depuis plus de quatre ans. Sans Shiffrin, qui a annoncé lundi avoir obtenu un test positif au coronavirus, la victoire de Vlhova relevait presque de l'évidence.

Tenante du titre du gros globe de cristal, la Slovaque de 26 ans a encore fait gonfler ses statistiques avec un 50e podium en Coupe du monde et une 15e victoire en slalom pour un total de 23.

Elle a remporté trois des quatre courses disputées entre les piquets serrés cette saison (2e à Killington derrière Shiffrin) et se détache au classement de la spécialité avec 120 points de plus que l'Américaine.

C'est très bon, je m'attendais à un tracé un peu plus difficile, les conditions étaient parfaites. J'ai confiance en slalom en ce moment. Ma première manche n'a pas été parfaite, je savais que je devais en faire plus en deuxième manche , a expliqué la Slovaque au micro de la Fédération internationale de ski.

Au départ de toutes les courses l'hiver dernier, Vlhova a allégé son calendrier cette saison pour ne disputer que les géants et les slaloms. Le grand objectif de la skieuse de Liptov est de garder de la fraîcheur pour devenir la première Slovaque médaillée olympique en ski alpin dans un peu plus d'un mois aux Jeux de Pékin.

En huit courses depuis le début de la campagne, elle a prouvé sa valeur avec six podiums, sans jamais faire pire qu'une 5e position.

Vlhova compte 135 points de retard au classement général sur Shiffrin. L'Italienne Sofia Goggia pointe au 2e rang, à 93 points.

Le géant de mardi et le slalom de mercredi à Lienz se sont disputés à huis clos à la suite d'une décision de la Fédération autrichienne.