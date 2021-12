JO : une occasion douce-amère pour les Canadiens hors LNH

Textos et courriels s’enchaînent. Logique. Noreau était du dernier tournoi olympique amputé des meilleurs joueurs au monde, à Pyeongchang, en 2018. Il en a même été le plus prolifique défenseur à la barbe, qu’il n’avait pas, de Rasmus Dahlin.

Noreau consulte ses courriels donc. En voilà un de sa grand-mère.

[Elle] me dit "Non, vas-y pas. T’as pas besoin de ça dans ta vie".

Douche familiale froide.

Dans quel monde un athlète n’aurait-il pas besoin, ou pas envie, de représenter son pays aux JO et d’avoir une chance inespérée, particulièrement dans le cas de hockeyeurs qui n’auraient jamais pu caresser ce rêve en d’autres circonstances, de remporter une médaille olympique?

C’était de la rhétorique, évidemment.

Les inquiétudes soulevées par l’émergence du variant Omicron, par les règles nébuleuses et très strictes mises en place par Pékin, par les nombreuses questions restées sans réponse, ont refroidi les joueurs de la LNH au départ. Connor McDavid, Alex Pietrangelo, Erik Karlsson, parmi d’autres, ont exprimé leurs réticences.

Maxim Noreau tente de déjouer Pavel Francouz en tirs de barrage. (Photo: Brendan Smialowski/Getty Images) Photo : Getty Images

À micro fermé, un joueur nous avait confié qu’il n’irait pas à Pékin s’il était sélectionné et ce, avant même que la situation se dégrade.

Ce n’est pas différent pour ceux maintenant pressentis pour représenter l’unifolié.

Si certains sont enthousiastes, ce n’est pas du tout le message de Noreau, ni les échos qui lui sont parvenus.

La dernière fois, aussitôt que les joueurs de la Ligue nationale n’y allaient pas, les gars se sont réveillés et se disaient "Là, il faut vraiment que je performe parce que je veux faire l’équipe". Là, tu n’en entends même pas parler. Je connais une coupe de gars qui m’ont dit que c’est sûr qu’ils n’y allaient pas. Et je suis sûr qu’ils auraient fait l’équipe , laisse tomber le défenseur des Lions de Zurich rejoint chez lui, en Suisse.

« Hockey Canada n’arrêtait pas de me dire qu’il y avait de fortes chances qu’on en arrive là et quand je demandais aux autres ce qu’ils faisaient, il y en a une coupe qui me disait "Non, il n’y a aucune chance que j’y aille. J’aime mieux rester ici et pas être stressé". » — Une citation de Maxim Noreau

Qui, par exemple, risquons-nous.

Sans succès. On aurait bien aimé vous donner l’opinion de Rob Klinkhammer sur le sujet.

Incertitude

Ce qui préoccupait [les joueurs de la LNH], c’est un peu la même chose que nous autres. Être pris là-bas, dans des hôtels. C’est quoi les hôtels, c’est un genre de prison? Personne n’est capable de répondre , lance d’abord Noreau.

L’ancien du Wild du Minnesota fait référence à la quarantaine élastique de trois à cinq semaines pour tous ceux qui testeraient positifs à la COVID-19 en Chine. Le président de la Fédération internationale de hockey (IIHF), Luc Tardif, a assuré que la Fédération se préparait à évacuer les contaminés grâce à des ambulances sanitaires , sans que l’on sache exactement comment l’opération se déroulerait.

Ce n’est rien pour rassurer Noreau.

C’est ce qu’eux disent, mais après ça si le gouvernement en Chine décide de faire autre chose, tu es un peu pogné. C’est leur décision. C’est pas le président du comité olympique qui va prendre la décision, ça va être le gouvernement. Ça aussi, c’est un enjeu. Ça fait peur un peu , admet-il.

Il y a aussi la question des assurances. Les ligues européennes font relâche pendant les Olympiques. Mais la fin de la saison et les séries éliminatoires s’ébranlent peu de temps après. Qu’arrive-t-il si un joueur remet un résultat positif deux jours avant son départ?

« Côté salaire, est-ce que Zurich va nous couvrir? Sinon, on fait quoi? C’est à nous de payer de notre poche et d’aller chercher une assurance? Je ne sais même pas si ça se fait. La liste [de questions] est longue cette fois-ci. » — Une citation de Maxim Noreau

Je serais surpris si les équipes européennes ne forcent pas les fédérations [nationales] a acheté de l’assurance , fait valoir l’agent de joueurs Allain Roy.

Si un joueur est là pour cinq semaines et qu’il ne peut pas revenir, l’équipe nationale aurait de l’assurance pour, au moins, rembourser l’équipe suisse ou allemande , estime-t-il.

Roy compte dans son écurie Philippe Maillet, un Québécois de 29 ans qui fait la pluie et le beau temps dans la taciturne Magnitogorsk dans la KHL cette saison, sur les terres d’Evgeni Malkin.

Maillet a participé à la Coupe Channel One en Russie à la mi-décembre. Il est clairement sur le radar de Hockey Canada. S’il a de l’intérêt, selon son agent, il demeure prudent.

C’est une chance une fois dans sa vie, les Olympiques. D’un autre côté, il a un contrat avec Magnitogorsk. S’il n’est pas là pendant cinq semaines, sa saison est finie. Là, il faut qu’il se trouve un contrat pour l’année prochaine. C’est ça qui est très dangereux, surtout pour un joueur qui est sur un contrat de seulement une année. Si ça va pas bien ou s’il a la COVID, ça rend les choses difficiles pour la saison prochaine , explique Roy.

Tout ça sans parler des familles des joueurs qui resteront dans leur patelin, souvent avec de jeunes enfants.

Si je suis pris là-bas pendant un mois et demi à cause de la situation, [ma femme] n’a pas d’aide ici. On n’est pas au Québec avec de la parenté. Elle est toute seule avec les enfants , soulève Noreau.

Un casse-tête

N’empêche, il faudra bien assembler une équipe et la tâche s’annonce particulièrement ardue.

Par courriel, le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a confirmé à Radio-Canada Sports qu’aucun joueur avec un contrat de la LNH, même à deux volets, ne pourra participer aux Jeux. Les joueurs avec en main un contrat à un volet de la Ligue américaine le pourront, selon ce qui nous a été communiqué.

Allain Roy était moins catégorique.

J’ai parlé avec USA Hockey et Hockey Canada [mercredi] et ce n’est pas encore 100 % décidé ce qui va se faire de ce côté, même si, en ce moment, ça l’air comme si ce serait seulement Ligue américaine à un volet , a expliqué l’agent.

Compliqué aussi pour les joueurs universitaires qui devraient quitter leur équipe en pleine saison. Voilà pour tous ceux qui espéraient y voir Owen Power, lui qui a pourtant disputé le dernier Championnat mondial senior.

Owen Power, qui joue en ce moment au Championnat du monde de hockey pour le Canada, est l'un des plus beaux espoirs pour le prochain repêchage de la LNH. Photo : Reuters / VASILY FEDOSENKO

En 2018, les Américains comptaient sur quatre joueurs universitaires dont Troy Terry et Ryan Donato, meilleurs marqueurs de la sélection. Les Suédois avaient invité Rasmus Dahlin à quelques mois de son repêchage et les Finlandais misaient sur Eeli Tolvanen, auteur de neuf points en cinq matchs, choix de premier tour récent, à l’époque, des Predators de Nashville, qui n’avait pas encore de contrat.

Les joueurs européens seront à nouveau favorisés, croient Noreau et Roy.

Rappelons que le Canada s’est retiré de la Coupe Spengler plus tôt cette semaine, tournoi auquel Noreau devait participer. Il y a de fortes chances que la fédération nationale soit obligée de bâtir son équipe avec comme seul référence la Coupe Channel one.

Je ne sais pas ce qu’ils vont faire, lance Noreau. Est-ce qu’ils vont juste regarder les matchs de notre saison? Est-ce qu’ils vont se fier à ceux qui étaient là la dernière fois à la Coupe Spengler, aux Olympiques? C’est pas facile. Ils ne nous ont pas vus jouer ensemble.

La dernière fois [à Pyeongchang], on avait vraiment pris de l’avance sur les autres. On était prêts, on avait joué souvent ensemble avant d’arriver , ajoute-t-il.

Ce ne sera pas le cas à Pékin.

Disons que le rêve olympique donne surtout des sueurs froides ces jours-ci.