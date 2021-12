Si jamais les joueurs de la LNH retournent aux Jeux à Cortina d’Ampezzo en 2026, ce qui est loin d’être assuré, il se sera écoulé 12 ans depuis leur participation aux Jeux de Sotchi en 2014. Pour cette raison, le président de la IIHF, Luc Tardif, se montrait particulièrement insistant quand je lui ai parlé il y a quelques jours.

Tout en reconnaissant que les éclosions de COVID-19 et que le nombre de matchs reportés avait de fortes chances de provoquer un désistement de dernière minute de la LNH en vue des Jeux de Pékin, Tardif avait peine à croire qu’une génération entière de joueurs allait rater l’occasion de vivre l’expérience olympique. Et il travaillait d’arrache-pied pour éviter que ça se produise.

Or, le couperet est quand même tombé, au grand dam des joueurs et des amateurs de partout sur la planète.

Il y a donc un effarant nombre de joueurs qui étaient sur le point d’atteindre leur apogée au milieu des années 2010 qui seront à la retraite ou incapables de se tailler un poste au sein de leur équipe nationale lors des Jeux de 2026. C’est extrêmement dommage.

On fait face à une interminable pandémie et les motifs avancés par la LNH et l’Association des joueurs sont tout à fait légitimes. Les joueurs en ont encore pour plusieurs années à rembourser les 2 milliards $ en salaire qui leur ont été versés en trop quand la pandémie a écourté la saison 2019-2020. Leurs deux dernières saisons ont été écourtées et ils doivent tout faire pour disputer un calendrier complet cette année.

Toutefois, il faut bien le souligner, cette génération de hockeyeurs d’élite n’aurait pas été entièrement sacrifiée si Gary Bettman n’avait pas décidé, juste pour contrarier les joueurs à la veille d’une négociation, de faire l’impasse sur les Jeux de Pyeongchang en 2018. C’était un coup extrêmement bas qui rend encore plus douloureuse la décision annoncée ce mercredi.

Mais comme nous vivons dans un monde hautement imprévisible, il subsiste peut-être une infime chance de revoir les joueurs de la LNH aux Jeux dans un avenir assez rapproché.

Nous sommes à seulement quelques semaines des Jeux de Pékin. De plus en plus de gens croient que la situation sanitaire mondiale pourrait encore sérieusement se dégrader et que le CIO pourrait à nouveau subir le même genre de pressions ayant mené au report des Jeux d’été de Tokyo.

Nous sommes en train de constater, chez nous, à quel point les choses changent rapidement. Les sélections nationales de patinage de vitesse, notamment, ont récemment été annulées.

Le scénario du report des Jeux de Pékin relève peut-être de la science-fiction en ce moment. Mais il y a 10 jours, personne n’imaginait des milliers de Québécois et d’Ontariens en train de faire la file pour se faire tester, et personne ne croyait devoir refaire ses plans en vue des célébrations des Fêtes.

De leur côté, les dirigeants de Hockey Canada doivent rester dans le concret et concocter une équipe à la volée pour représenter le pays à Pékin. Même s’ils travaillaient déjà sur un plan B, ce sera loin d’être une tâche facile.

En plus, les tournois professionnels européens du temps des Fêtes ont été interrompus ou annulés. Ces compétitions avaient été cruciales pour composer l’équipe canadienne qui avait participé aux Jeux de Pyeongchang.

Des joueurs d'Équipe Canada aux Jeux de Pyeongchang, en 2018. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Cela dit, espérons que les dirigeants de la fédération tireront des leçons de ce qui s’était passé à Pyeongchang et qu’ils seront davantage ouverts à la possibilité de confier quelques postes à des jeunes au sein de leur alignement.

L’équipe canadienne des Jeux de 2018 était composée d’anciens joueurs de la LNH qui terminaient leur carrière au sein de divers championnats européens. Au pic et à la pelle, ces joueurs quasi-oubliés étaient tout de même parvenus à remporter une étonnante médaille de bronze.

Mais disons les choses franchement, certains n’avaient plus grand-chose à offrir. Surtout offensivement. Rapidement, il était clairement apparu que le Canada aurait affiché plus de mordant et d’énergie en insérant quelques jeunes dans sa formation.

Quand la LNH ne délègue pas ses athlètes aux Jeux olympiques, certains pays y sont représentés par leur équipe B ou C. Toutefois, en raison du nombre considérable de Canadiens évoluant dans la LNH et dans la LAH, on peut arguer que le Canada y délègue son équipe T ou V. Cela dit en tout respect.

Dans ces circonstances, au lieu de revenir à la charge avec une équipe âgée, ne vaudrait-il pas mieux faire preuve d’inventivité et d’audace? Ne serait-il pas préférable de se servir des Jeux pour favoriser le développement de quelques-uns des meilleurs jeunes au pays?

À Pyeongchang, les Américains misaient aussi sur un groupe de vétérans évoluant en Europe. Toutefois, ils avaient ajouté les jeunes Troy Terry, Jordan Greenway et Ryan Donato à leur alignement. Les trois évoluaient alors dans la NCAA. Et ils avaient clairement figuré parmi les meilleurs de leur formation.

Au point où, après les Jeux, j’étais convaincu que les Américains auraient été nettement mieux représentés en misant sur une équipe entièrement composée de joueurs de la NCAA. Brian Gionta était rempli de bonnes intentions en Corée du Sud, mais comme plusieurs de ses coéquipiers, il n’avançait plus.

Brian Gionta aux Jeux de Pyeongchang. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Chaque année, le réseau universitaire américain développe un grand nombre de joueurs de la LNH. Cet environnement est nettement plus sophistiqué et performant qu’il ne l’était lorsqu’une bande de collégiens avaient réalisé leur miracle sur glace en 1980. Si les décideurs de USA Hockey ont tiré des leçons de Pyeongchang, il y aura beaucoup plus d’universitaires au sein de leur équipe olympique au début de février.

Cela dit, revenons un peu à nos moutons et jetons un bref coup d'œil aux joueurs qui composeront Équipe Canada Junior au cours des deux prochaines semaines.

Le défenseur Owen Power a été le tout premier choix du dernier repêchage de la LNH. S’il n’avait pas choisi de retourner à l’université, il porterait actuellement les couleurs des Sabres de Buffalo. Il serait donc difficile de plaider que Power n’est pas de taille pour représenter le Canada aux Jeux olympiques.

Par ailleurs, l’espoir du Canadien Kaiden Guhle agira comme capitaine de l’équipe canadienne au Mondial junior et il en sera à sa deuxième participation à ce tournoi. Il a disputé des matchs dans la Ligue américaine la saison dernière et, après l’avoir vu à l'œuvre au dernier camp du Canadien, on peut facilement arguer que cet arrière pourrait jouer dans les rangs professionnels nord-américains cette année.

Pourquoi ne pas lui faire vivre l’expérience des Jeux?

Kaiden Guhle Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

Du côté des attaquants, certains ont été surpris d’apprendre qu’Hendrix Lapierre n’avait pas été sélectionné pour faire partie d’ÉCJ cette année. Au début de la saison, Lapierre avait percé l’alignement des Capitals de Washington, qui est pourtant assez relevé merci.

Cela soulève des questions intéressantes. Combien d’attaquants canadiens évoluant en Europe auraient été assez compétitifs pour amorcer la saison avec les Caps? Probablement aucun. Et si Lapierre a par la suite été écarté de la formation canadienne junior, il y a certainement des attaquants d’ÉCJ qui méritent d’être sérieusement considérés pour Pékin.

Il sera donc fort intéressant au cours des prochaines semaines de regarder le Championnat mondial junior sous cet angle.

Ce n’est pas le scénario qu’espéraient les amateurs de hockey. Loin de là. Mais il y a quand même trois médailles olympiques de disponibles dans ce tournoi de hockey. Et la mission reste la même: même avec l’équipe T ou V, il faut trouver une façon d’en ramener une.