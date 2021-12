Les Canadiens Erik Read et Trevor Philp dans le top 15 à Alta Badia

Erik Read et Trevor Philp sont entrés dans le top 15 du slalom géant d'Alta Badia en Italie, lundi, grâce à une seconde manche spectaculaire. L'épreuve a été remportée au total des deux manches par le Suisse Marco Odermatt.

Erik Read et Trevor Philp ont réussi un retentissant doublé dans la seconde manche. Cela leur a permis de faire un bond au classement.

Un seul centième les a séparés. Read a fini 14e (25e et 2e, +2,32 s) et Philp juste derrière (27e et 1er, +2,33 s).

Odermatt a conclu 1er et 10e pour enregistrer sa quatrième victoire de la saison. Il a devancé de 1,1 s l'Italien Luca Di Aliprandini.

Ce dernier monte pour la première fois sur un podium de Coupe du monde en slalom géant, tout comme l'Allemand Alexander Schmid, 3e.

Le Suisse a assumé son statut de grand favori dans la discipline, loin devant son rival français Alexis Pinturault, qui s'est contenté de la 18e place.