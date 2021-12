Destination olympique : planchistes et bobeurs canadiens brillent avant les Fêtes

Aux portes des célébrations du temps des Fêtes, la vaste majorité des circuits de Coupes du monde a tenu ses dernières étapes avant la pause de Noël. Le sentiment du devoir accompli accompagnera le planchiste Éliot Grondin, le bosseur Mikaël Kingsbury, la skieuse Marielle Thompson et la plupart des bobeurs canadiens, auteurs de brillantes performances ces derniers jours.

Ski acrobatique : Ikuma Horishima et Mikaël Kingsbury se partagent encore les honneurs

Pour un deuxième week-end d’affilée, la seconde épreuve au programme, soit les bosses en parallèle, a permis à Mikaël Kingsbury de conclure une Coupe du monde sur une note dorée, après avoir encore été privé de son trône en solo.

Le champion olympique en titre a d’abord complété le trio de tête vendredi à l’Alpe d’Huez, dominé par le Japonais Ikuma Horishima, puis les rôles ont été inversés samedi, alors que Kingsbury a raflé les grands honneurs en France.

Mikaël Kingsbury en or à l’Alpe d’Huez Photo : Getty Images / Michel Cottin/Agence Zoom

Détenteur de 68 triomphes et 97 podiums en Coupe du monde, le Québécois demeure le skieur à battre à un mois et demi des Jeux de Pékin. Il n’empêche que Horishima, meneur au classement général des bosses, affiche une meilleure constance depuis le début du calendrier, comme le démontrent ses deux gains en trois épreuves individuelles, ainsi que sa récolte de cinq podiums en cinq parcours.

Le circuit international effectuera son prochain arrêt à Mont-Tremblant, les 7 et 8 janvier prochains, pour la présentation de deux manches. Kingsbury est le dernier vainqueur dans cette station des Laurentides, en 2019, devant... Horishima.

À tour de rôle, Brittany Phelan et Marielle Thompson ont remporté le bronze à la Coupe du monde de ski cross d'Innichen, dimanche et lundi. Chez les hommes, Reece Howden s'est aussi signalé avec une 3e place en Italie.

Brittany Phelan et Reece Howden sur le podium en ski cross à Innichen Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Thompson a ainsi confirmé sa bonne forme du début de saison, elle qui est parfaitement remise d’une sérieuse blessure à un genou subie en mars dernier, moins d’un an avant le coup d’envoi des Jeux d’hiver. Elle compte trois podiums, dont un sacre, à ses quatre dernières sorties.

Skieurs acrobatiques et planchistes de renom se sont dirigés vers Copper Mountain la semaine passée pour participer au prestigieux Dew Tour. Quatre représentants de l'unifolié sont grimpés sur le podium, à commencer par Sébastien Toutant, 2e en streetstyle, samedi, et lauréat de la meilleure figure dans cette discipline.

Plus tôt dans la journée, Toutant s'était classé 22e en slopestyle, épreuve dans laquelle ses compatriotes Mark McMorris et Darcy Sharpe ont signé les 3e et 5e prestations, respectivement.

Vainqueurs d'une médaille de bronze, les skieurs Max Moffatt, en streetstyle, et Brendan Mackay, en demi-lune, complètent la récolte unifoliée au Colorado. D'ailleurs, Moffatt a également reçu l'honneur de la figure la plus marquante.

Le planchiste Éliot Grondin s’est offert un cadeau avant l'heure samedi au mont Cervin. Le spécialiste en snowboard cross s’est installé sur la deuxième marche du podium pour décrocher sa quatrième couronne en Coupe du monde.

Un premier podium cette saison pour Éliot Grondin en Coupe du monde Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Malgré des débuts cahoteux, le plus jeune athlète nommé dans l’équipe canadienne aux Jeux de Pyeongchang occupe le 4e rang au quart de la saison grâce à son succès enregistré en Italie.

Ski alpin : la course contre la montre de Valérie Grenier

Comble de malheur pour Valérie Grenier, récemment victime d’une blessure aux genoux dans le cadre d’un entraînement, compromettant sa préparation en vue des Olympique. Sa chute subie le 11 décembre sur les pentes italiennes de Livigno aurait toutefois pu être bien plus lourde de conséquences pour celle qui vise une deuxième participation aux Jeux d'hiver.

Les déchirures ligamentaires évitées, l’Ottavienne croit être en mesure de défendre les couleurs du Canada au centre national de ski alpin de Yanqing en février. Plus de peur que de mal, donc, dans les circonstances actuelles.

Grenier a brillé lors de son unique prestation en Coupe du monde cet automne, signant le septième chrono du slalom géant de Solden, en Autriche, qui levait le rideau du calendrier alpin.

Valérie Grenier sourit à son arrivée du slalom géant de Sölden. Photo : Twitter / Canada Alpin

Pendant ce temps sur le grand cirque blanc, Marie-Michèle Gagnon a connu un week-end en demi-teintes, étant incapable de boucler le parcours samedi lors de la descente de Val d'Isère à cause d'une sortie de piste.

La skieuse a ainsi levé le pied dimanche au super-G pour s'assurer de rallier l'arrivée et retrouver ses repères pour la suite de la campagne. Gagnon a conclu en 19e position.

Du côté de Val Gardena, vendredi, James Crawford a enregistré le second top 10 de sa carrière en super-G. Il a terminé au 8e échelon, non loin devant Brodie Seger, 13e, qui égale un sommet personnel en Coupe du monde.

Toujours en Italie, à une vingtaine de kilomètres, ses compatriotes Erik Read et Trevor Philp lui ont emboîté le pas avec de bonnes performances au slalom géant d'Alta Badia. Read a fini 11e dimanche et 14e lundi, tandis que Philp a conclu 19e et 15e.

Bobsleigh et skeleton : Justin Kripps s'illustre en bob à 2 et à 4

En solo, en duo ou en quatuor, les bobeurs canadiens ont brillé à la Coupe du monde d'Altenberg. Un doublé unifolié a été réalisé samedi en monobob, épreuve qui vivra bientôt son baptême olympique, par Christine de Bruin et Cynthia Appiah, dans l'ordre.

Un doublé canadien en monobob Photo : Reuters / MATTHIAS RIETSCHEL

Une médaille de bronze a également été remportée ce même jour par le tandem formé par Justin Kripps et Cameron Stones, deux petites centièmes de seconde plus rapides que Christopher Spring et Mike Evelyn, au pied du podium.

Toujours parmi le peloton de tête, l'équipage de Kripps, Stones, Ryan Sommer et Ben Coackwell a ajouté à la récolte canadienne dimanche avec une 2e place en Allemagne. Constant d'un week-end à l'autre, il occupe aussi le 2e rang au classement général.

Une semaine après s’être frayé un chemin jusqu’au podium à Winterberg, une première en tout près de deux ans, la skeletoneuse Mirela Rahneva a terminé ex aequo en 11e position avec la Russe Alina Tararychenkova, vendredi, à Altenberg.

Il s’agit de la quatrième fois en cinq étapes de Coupe du monde cette saison que Rahneva est écartée du top 10.