La participation de la LNH aux JO décidée dans quelques jours

La Ligue nationale de hockey et le syndicat des joueurs devraient décider dans les prochains jours si les hockeyeurs du circuit Bettman prendront part au tournoi olympique à Pékin.

La ligue en a fait brièvement mention dans son communiqué qui annonçait le déplacement de plusieurs matchs, dimanche soir.

Compte tenu des perturbations au calendrier de la LNH, alors que près de 15% des joueurs sont présentement inscrits au protocole COVID-19, et que près de 40 matchs ont été reportés ou le seront d'ici le 23 décembre, la participation de la LNH aux Jeux olympiques de Pékin demeure incertaine.

Assurant discuter activement , la ligue et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) indiquent avoir comme priorité de maintenir la santé et la sécurité des joueurs de la LNH , tout ou souhaitant demeurer flexibles en terme de réorganisation du calendrier régulier de la LNH.

Dernièrement, plusieurs joueurs d'envergure, comme Alex Pietrangelo, John Tavares ou encore Connor McDavid, ont affirmé avoir certaines réserves quant à une participation olympique, citant principalement des doutes liés à l'isolement et une possible quarantaine (pouvant durer de trois à cinq semaines) loin des leurs en cas de résultat positif à la COVID-19.

De son côté, Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur la glace (IHF), a assuré samedi à Radio-Canada Sports qu'il n’y aura pas de quarantaine en Chine pour les hockeyeurs. Ils pourront avoir recours à des ambulances sanitaires, utilisées pour sortir les joueurs du pays en cas de résultat positif.

On peut comprendre que le nombre de matchs reportés dans la LNH aura une incidence sur le calendrier de la ligue. C’est surtout cela que nous craignons. Et quand on regarde évoluer la situation, ce n’est pas encourageant. Toutefois, nous continuons à travailler comme si les joueurs de la LNH participaient aux Jeux , a fait valoir Luc Tardif.

À cette étape des préparatifs des Jeux, c’est l’AJLNH qui est le principal interlocuteur de l'IIHF concernant la participation des joueurs de la LNH au tournoi olympique de hockey.