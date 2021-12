La LNH confirme l’absence de ses joueurs aux Jeux de Pékin

La LNH en a fait l'annonce officielle mercredi. Des informations en ce sens circulaient depuis plusieurs jours et prenaient de plus en plus d'ampleur depuis mardi, en fin d'après-midi.

Le circuit avait jusqu'au 10 janvier, au plus tard, pour le faire afin d'éviter des pénalités financières. La LNH souligne notamment que les nombreux matchs remis au cours des derniers jours rendaient impossible la participation de ses joueurs au rendez-vous olympique.

La ligue entend utiliser la pause qui était prévue pour reprogrammer les matchs qui n'ont pas pu avoir lieu.

La Ligue nationale de hockey respecte et admire la volonté de ses joueurs, qui veulent représenter leur pays et participer à ce tournoi d'élite, a indiqué le commissaire Gary Bettman dans un communiqué. Nous avons donc attendu le plus longtemps possible avant de prendre cette décision, question d'évaluer toutes les options possibles pour que les joueurs participent aux Jeux olympiques d'hiver.

De concert avec les joueurs

Du côté de l’Association des joueurs (AJLNH), le directeur Donald Fehr a réagi dans un communiqué en déplorant la situation sanitaire qui contraint ses membres à renoncer à une participation olympique.

Depuis la prolongation de la convention collective, il y a 17 mois, les joueurs de la LNH anticipaient avec hâte la possibilité de retourner aux Jeux olympiques d’hiver. Jusqu’à tout récemment, nous semblions nous diriger tout droit vers Pékin.

Malheureusement, la COVID-19 a forcé l’annulation de dizaines de matchs au cours du seul mois de décembre. Nous aimerions qu’il en soit autrement, mais nous devons utiliser la période olympique pour reprogrammer ces rencontres.

Il est certain que les joueurs et les amateurs de hockey sont déçus. Mais il est important pour nous de disputer un calendrier complet de 82 matchs, ce que la pandémie nous a empêchés de faire depuis la saison 2018-2019. Nous croyons que la LNH et les joueurs pourront être de retour aux Jeux olympiques en 2026.

Contrairement aux propriétaires, les joueurs ont toujours exprimé leur souhait d'aller à Pékin.

Toutefois, au cours des dernières semaines, ils ont été nombreux à exprimer leurs inquiétudes face à la pandémie et, surtout, face à la perspective de se retrouver en isolement en Chine pendant une longue période en cas de résultat positif à la COVID-19.

Au sein de l'équipe canadienne, Connor McDavid, John Tavares et Patrice Bergeron avaient déjà mentionné que malgré leur souhait de représenter leur pays, ils s'inquiétaient des protocoles mis en place pour ceux qui contracteraient la maladie.

L’IIHF prend acte

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et son président Luc Tardif ont également exprimé leur vive déception à la suite de l’annonce de la LNH et de ses joueurs.

À travers tous nos échanges avec le Comité international olympique, le Comité organisateur des Jeux de 2022, la LNH et l’AJLNH, nous avons toujours travaillé en ayant conscience que cette situation pourrait survenir.

Ce fut un choc de constater à quel point la COVID-19 a chamboulé le calendrier de la LNH pratiquement du jour au lendemain. Nous comprenons que la décision de la LNH a été prise pour la santé et la sécurité de ses joueurs.

Je remercie Gary Bettman, John Daly et Donald Fehr de s'être engagés dans le retour de la LNH aux Jeux olympiques. Nous avons hâte de nous reparler pour faire en sorte que les meilleurs joueurs soient aux Jeux à partir de 2026.

Après avoir participé aux Jeux d'hiver entre 1998 et 2014, les joueurs de la LNH vont donc rater un deuxième rendez-vous de suite après Pyeongchang, où la LNH n'avait pu s'entendre avec la Fédération internationale de hockey sur glace.

