Valérie Grenier se blesse, mais n’abandonne pas l’idée d’aller aux JO

C'est à l'entraînement, à Livigno, au nord de l'Italie à quelques kilomètres de la Suisse, que Valérie Grenier s'est blessée alors qu'elle s'entraînait avec l'équipe canadienne pour préparer les courses de la Coupe du monde de Courchevel, prévues les 21 et 22 décembre.

Les entraîneurs avaient injecté la piste [avec de l'eau pour la durcir, NDLR], un parcours de slalom géant.

Honnêtement, je ne sais pas trop ce qui s’est passé. C’est comme si j’avais trop d’appui sur mon ski intérieur, quelque chose comme ça. Tout d’un coup, j’ai passé par-dessus mes skis , explique-t-elle à Radio-Canada Sports.

J’ai juste été malchanceuse dans ma chute, estime-t-elle. Mes deux genoux ont été en hyper extension, et tout de suite, ça m’a inquiétée parce que j’ai senti quelque chose d’anormal dans mes genoux. Mais j’ai quand même été capable de descendre en bas pour me rendre au chalet .

Valérie Grenier en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Sur place, Valérie Grenier a senti que quelque chose n'allait pas avec ses genoux.

Je me sentais un peu instable, donc, mon physio et moi, on est allé à l’hôpital faire un test de résonance magnétique. Le radiologiste nous a dit que tous les ligaments étaient corrects, donc, ça, c’était encourageant.

C'est le plateau tibial dans mes deux genoux qui a été touché, précise-t-elle. C’est un mélange de fractures et de contusions des deux côtés.

La peur de rater le grand rendez-vous

Valérie Grenier admet qu'elle a eu peur d'avoir été plus sérieusement blessée, et d'avoir à laisser tomber sa saison et les Jeux olympiques.

Quand c’est arrivé, j’étais sous le choc, j’en revenais juste pas, car on est tellement proche des Olympiques.

C’était un mix d’émotions parce que je pensais vraiment que je m’étais blessée aux genoux. Je paniquais, j’étais triste et fâchée. Je me suis dit que j'avais bien commencé ma saison, puis je n’avais pas eu la chance de courir à Killington (mauvais temps), puis là, j'allais peut-être manquer les Jeux.

« On dirait que je ne voulais juste pas l’accepter, ce n’était pas des beaux moments. » — Une citation de Valérie Grenier, skieuse canadienne

Valérie Grenier a assez vite réalisé que son objectif de retourner aux Jeux olympiques n'était peut-être pas mort.

Si ça avait été mes ligaments, c’était fini. C'est vrai que ça aurait pu être pire, reconnaît-elle volontiers. Donc, je me sentais chanceuse aussi. Avec une fracture, ça aurait été de 6 à 8 semaines [d'absence]. Mais vu que c’est entre les deux (fracture et contusion), je pense que c’est encore possible pour moi [d'aller aux Jeux olympiques].

Convalescence studieuse

Valérie Grenier n'a pas besoin qu'on la motive. L'échéance des Jeux suffit à lui donner l'énergie nécessaire pour retrouver la pleine forme.

Je vais manquer beaucoup de courses avant les Jeux, constate-t-elle. Mais il faut juste que je l’accepte, et pour l’instant, notre focus est sur les Olympiques, et rien d’autre. Je me donne au max dans ma réhabilitation.

La skieuse franco-ontarienne a décidé de rester en Europe pour toute la durée de sa convalescence, afin de travailler près des spécialistes qui l'aident et suivent sa progression.

Je fais de la physio tous les jours pour relâcher les muscles de mes genoux. J’ai commencé les exercices dans le gym, je peux pas mal tout faire sauf les mouvements en flexion, précise-t-elle, parce que ça ne fait pas du bien à mes genoux. Je fais aussi des entraînements spécifiques dans la piscine.

Valérie Grenier Photo : Valérie Grenier

Valérie Grenier sait que ses habiletés naturelles en ski vont l'aider à passer au travers.

Je me donne vraiment à 100 000 %, et ça ne m’inquiète pas trop, car je ne suis pas le genre de skieuse qui a besoin d’un gros volume d’entraînement ou de courses , fait-elle remarquer.

Ma technique me vient assez naturellement, donc je reste positive. Je sais que quand je vais arriver aux Jeux, je vais être prête à 100%, peu importe ce qui arrive avant.

Valérie Grenier a toujours en elle l'objectif de remporter une médaille aux Jeux olympiques, mais sa blessure l'oblige à faire preuve de réalisme.

La médaille, c’est vraiment mon but, mais être présente et faire du bon ski, ça va déjà être bon pour moi, conclut-elle, pragmatique.

Avec la collaboration de Jacinthe Taillon