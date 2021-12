Médaille de bronze pour Mikaël Kingsbury à l’Alpe d’Huez

Avec 81,34 points, le skieur québécois a été devancé par les Japonais Daichi Hara (82,96) et Ikuma Horishima (87,84).

Je me sentais bien dans le parcours, mais je suis rentré trop vite dans le saut du bas, j’ai atterri trop loin, c’est là beaucoup que ça s’est joué, a analysé Kingsbury après la course. Je suis un peu déçu du résultat, mais la saison est longue et j’ai le temps de me rattraper.

Il s'agit d'une 96e médaille sur le circuit de la Coupe du monde pour l'athlète de 29 ans.

Les trois médaillés Photo : Twitter : FIS Freestyle

Parmi les autres Canadiens en lice, Kerrian Chunlaud, Gabriel Dufresne et Jordan Kober ont respectivement terminé aux 11e, 17e et 50e échelons.

Kingsbury n’avait pas participé à la super finale de la Coupe du monde d’Idre Fjäll samedi dernier. Il avait terminé 8e lors d’une rare contre-performance.

Il s’était toutefois repris dès le lendemain en remportant l’épreuve en parallèle devant Horishima.

Par ailleurs, la meilleure Canadienne a été Berkley Brown qui a décroché le 15e rang.

Chloé Dufour-Lapointe a fini 20e, Sofiane Gagnon, 23e, et Justine Dufour-Lapointe, 35e.

L’épreuve a été remportée par l’Australienne Jakara Anthony (85,97), suivie de la Japonaise Anri Kawamura (77,21) et de l’Américaine Tess Jonhson (76,64).