L’or pour Kali Christ aux quatre continents

Christ a affiché un temps de 1:57,679, devançant les Américaines Sarah Warren (2:00,415) et Jamie Jurak (2:01,897).

Je voulais juste me concentrer sur les aspects techniques sur lesquels je me suis attardée cette semaine avec mes entraîneurs Bart Schouten et Shannon Rempel et je pense y être arrivée , a dit Christ.

Je trouve que j'ai recommencé à patiner de la façon dont je le faisais avant la pandémie. C'est une très bonne sensation de savoir que je peux encore mettre en pratique ces aspects techniques dans une course quand j'ai besoin de le faire.

La Canadienne de 30 ans en était à sa deuxième médaille de la compétition après le bronze au sprint, avec Carolina Hiller et Lindsey Kent.

Ted-Jan Bloemen de Calgary a fini deuxième au 1500 m masculin, une journée après avoir raflé l'or au 5000 m. Le médaillé olympique des Jeux de 2018 a complété la course en 1:45,659 pour terminer derrière Dmitry Morozov du Kazakhstan (1:45,327) et devant le Sud-Coréen Min Seok Kim (1:46,471).

Hayden Mayeur a aidé le Canada à remporter sa sixième médaille de la compétition.

Le Torontois a obtenu l'argent (8:17,970) au départ en groupe, accédant au podium avec Cheonho Um de la Corée du Sud (8:17,010) et Zach Stoppelmoor des États-Unis (8:18,140).

Je ne vais pas mentir; je voulais vraiment gagner, mais l'argent, ça reste génial , a dit Mayeur.

Tout le monde allait un peu partout juste avant le dernier tour. Je me suis retrouvé à prendre le couloir extérieur. J'y allais pour l'or et j'ai été en mesure de dépasser tout le monde sauf (Um).

La compétition se terminera vendredi avec le 1000 m et la poursuite par équipe, chez les hommes et les femmes.