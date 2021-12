L’équipe de courte piste s’entraîne à Québec et se focalise sur Pékin

La douzaine de patineurs, les entraineurs et autres membres de l'équipe sont tous débarqués au Centre de glace Intact Assurance de Québec jeudi matin pour le début d'un mini-camp d'entraînement de quelques jours.

La bonne humeur était au rendez-vous, même que les athlètes, qui découvraient les nouvelles installations de Québec, se sont payés quelques tours sur l'anneau de longue piste après leur entraînement.

Kim Boutin a particulièrement apprécié l'expérience, elle qui pourrait se laisser tenter par une deuxième carrière après la courte piste.

J'ai toujours aimé le longue piste. Je vais finir ce cycle olympique là et on verra après, a-t-elle lancé avec un sourire intriguant.

Kim Boutin après son entraînement au Centre de glace de Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Faire son travail et être prêt

La discussion est devenue toutefois plus sérieuse lorsque le sujet du retour en force du coronavirus est tombé.

La recrudescence mondiale du nombre de cas, notamment liée au variant Omicron, fait-elle craindre l'annulation ou le report des Jeux olympiques, comme ce fut le cas pour les Jeux d'été à Tokyo?

« Si ça arrive, ça arrivera. Moi, mon travail, c'est d'être prêt pour partir en Chine le 26 janvier. Après ça, on y va au jour le jour. » — Une citation de Charles Hamelin, patineur de vitesse

Pour le reste, Hamelin, qui se prépare pour ses cinquièmes et derniers Jeux, fait confiance à l'équipe qui l'entoure. Selon lui, Patinage de vitesse Canada a su créer un environnement sécuritaire pour les athlètes.

Je suis en confiance avec le processus qu'on a créé avec PVC depuis qu'on voyage, la façon que l'on gère les déplacements et les quarantaines, pour qu'on reste performant, dit-il. On est allé en Chine et en Europe. On a trouvé une bonne routine.

Les prochains jours à s'entraîner à Québec et vivre ensemble dans des chalets va justement permettre aux patineurs d'éviter les distractions et surtout de bâtir l'esprit d'équipe, qui en a pris pour son rhume depuis presque deux ans.

Tous les voyages qu'on a fait depuis un an et demi, c'est en isolement, raconte le triple champion olympique. Tu es dans ta chambre et tu ne peux voir personne, même pas tes coéquipiers. De venir ici, de rester dans des chalets, on est capable d'avoir un peu de [cohésion d'équipe], je trouve ça le fun.

Du plaisir et des médailles pour Kim

Kim Boutin souhaite profiter pleinement de son expérience olympique, après avoir vu celle de 2018 à Pyeongchang, tourner au cauchemar.

La Québécoise avait reçu des menaces de mort après qu'elle ait remporté une médaille en raison de la disqualification d'une patineuse sud-coréenne.

Mes derniers jeux ont été très difficiles et j'ai dû éliminer les distractions, explique-t-elle. C'est comme si je n'ai pas vécu les jeux comme j'aurais voulu les vivre. Là, je veux les vivre les yeux ouverts. C'est tellement une belle expérience qu'on a d'être rassemblés pour ça.

Elle avoue avoir vécu beaucoup d'insécurité lorsqu'elle est retournée en Asie en début de la saison, mais elle se sent prête pour la suite et elle veut monter sur le podium à Pékin.