Ski cross : le Canada 2e de l’épreuve par équipe à Arosa

L'équipe canadienne composée de Zoe Chore et de Reece Howden a terminé au deuxième rang de l'­épreuve par équipe mixte de ski cross d'Arosa, en Suisse, mercredi.

Le Canada avait trois équipes inscrites à cette épreuve disputée en nocturne sous les projecteurs.

Le duo composé de Zoe Chore et de Reece Howden est le seul à avoir réussi à se rendre en finale.

Les quatre skieurs s'élancent d'abord, puis les skieuses s'élancent en respectant le classement et les écarts à l'arrivée de la première course.

Chore et Howden avaient remporté leur demi-finale, mais ils n'ont pas pu répéter la même performance en finale.

Howden a d'abord remporté sa course, ce qui a permis à Chore de s'élancer la première, mais la Suédoise Sandra Naslund, qui faisait équipe avec David Mobärg, l'a rattrapée et a gagné la course.

Les Russes ont fini 3es.

Le Canada (à gauche) termine 2e dans l'épreuve par équipe mixte d'Arosa. Photo : FIS

Le deuxième duo canadien composé d'India Sherret et de Kevin Drury a fini au dernier rang de sa demi-finale.

Le troisième duo canadien, composé de Tiana Gairns et de Kristofor Mahler, a terminé au dernier rang de sa vague de quarts de finale.

Le Canada domine le classement par pays de la Coupe du monde de ski cross avec 2403 points, devant les États-Unis (1789) et la France (1593).

Le classement des épreuves par équipe ne donne pas de point pour le classement individuel des athlètes. La FIS étudie la possibilité d'ajouter cette épreuve au programme des Championnats du monde.