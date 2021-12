Une fin de course folle et une victoire pour Marielle Thompson

Pour la troisième fois en deux jours, Marielle Thompson est montée sur le podium d’une course de ski cross, mardi, mais cette fois sur la plus haute marche.

Après sa 3e place dimanche à la Coupe du monde de Val Thorens, la Canadienne a cette fois triomphé à Arosa dans une fin de course rocambolesque.

Troisième à l’approche du dernier saut derrière la Suisse Fanny Smith et la Suédoise Sandra Naeslund, Thompson a profité des erreurs de ses rivales pour souffler la victoire à Smith sur la ligne d’arrivée et savourer un premier succès en Coupe du monde en près de deux ans.

Naeslund a d’abord fait un 180 en plein vol, et sa chute à la réception du saut a poussé Smith à l’extrême gauche, son ski extérieur se retrouvant dans la neige molle.

Thompson a réussi à éviter Naeslund au sol et Smith en déséquilibre en se faufilant contre la porte.

Encore 2e à quelques mètres de l’arrivée, la championne des Jeux olympiques de Sotchi affichait cependant une allure plus rapide et Smith a dû se contenter du 2e rang.

C’est génial de monter de nouveau sur le podium. J’ai déjà hâte à la prochaine course , a dit la Britanno-Colombienne de 29 ans.

Sa coéquipière Zoe Chore a également profité des maladresses des deux autres skieuses pour finir 3e et ainsi décrocher son premier podium en Coupe du monde.

Deux autres Canadiennes, Courtney Hoffos et Hannah Schmidt, participaient à la petite finale. Respectivement 1re et 4e de cette ultime course du jour, elles concluent la compétition en 5e et 8e places.

Quant à la Québécoise Britanny Phelan, vice-championne olympique, elle a été éliminée en quarts de finale, ce qui lui a valu la 10e place. India Sherret et Tiana Gairns ont pris les 13e et 15e échelons.

Un second podium pour Schmidt

Dans une course plus tranquille du coté des hommes, le Québécois Jared Schmidt s’est emparé de la 3e position derrière le vainqueur suédois David Mobaerg et le Français Terence Tchiknavorian.

Les Canadiens Carson Cook et Brady Leman ont aussi percé le top 10 avec des 7e et 8e places après leur participation à la petite finale.

Leurs coéquipiers Keven Drury (17e), Gavin Rowell (31e), Reece Howden (34e), Christopher Delbosco (38e) et Kristofor Mahler (52e) ont été éliminés plus tôt dans la compétition.