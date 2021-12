Destination olympique : skieurs et patineurs canadiens font le plein de podiums

Les résultats en Coupe du monde se suivent et se ressemblent pour les athlètes canadiens à l’approche du temps des Fêtes et, ultimement, des Jeux de Pékin en février. Les derniers jours ont permis d’enrichir leur récolte de podiums grâce à quelques coups d’éclat des skieurs et des patineurs, sans oublier les bobeurs.

Ski acrobatique : pluie de médailles

Des bosses à la demi-lune, en passant par le ski cross et les sauts, les skieurs unifoliés se sont illustrés aux quatre coins du globe.

Au lendemain d’une étonnante 8e place en bosses, son pire résultat en Coupe du monde en six ans, Mikaël Kingsbury a retrouvé sa touche dimanche en enlevant les honneurs de la course en parallèle, à Idre Fjäll, en Suède.

Un retour rapide à la normale pour le roi de la montagne, qui a toutefois cédé le sommet du classement général, ainsi que son dossard jaune, au Japonais Ikuma Horishima, l’un de ses plus féroces adversaires sur les pentes.

Sofiane Gagnon a obtenu le meilleur résultat féminin lors des deux épreuves, terminant d’abord 9e en solo, puis 7e en duel, un sommet personnel, à la suite d’un revers contre l’éventuelle championne, la Française Perrine Laffont.

De leur côté, Rachael Karker et Brendan Mackay ont respectivement décroché l’argent et le bronze à l’épreuve de demi-lune de Copper Mountain, vendredi, au Colorado. Ce podium est d’autant plus gratifiant pour Mackay, qui a dû patienter avant de lancer sa saison à cause d’une blessure à un genou subi il y a près d’un mois.

Rachael Karker décroche la médaille d'argent Photo : Getty Images / Sean M. Haffey

Quatre compatriotes de Karker et de Mackay ont aussi participé à l’une ou l'autre des finales, mais en vain. Simon d'Artois s’est le plus approché du podium avec une 5e position.

Deux médailles canadiennes ont également été remportées en ski cross à Val Thorens, en France : Brittany Phelan, 2e samedi, et Marielle Thompson, 3e dimanche devant cette même Phelan.

Nombre de skieuses ont connu un beau parcours pour atteindre les demi-finales, notamment Tiana Gairns, qui s’est classée deux fois plutôt qu’une au 6e échelon au cumulatif.

En sauts, Marion Thénault s’est installée au pied de la tribune samedi, à Ruka, en Finlande.

Détentrice de deux podiums en Coupe du monde, dont un sacre, elle a également inscrit un résultat doux-amer la veille en concluant 5e après une chute à l’atterrissage qui lui a coûté de précieux points et, possiblement, une place sur l'une des trois marches.

Ski alpin : un plateau pour Marie-Michèle Gagnon

Le super-G de Saint-Moritz a marqué samedi le 250e départ de Marie-Michèle Gagnon sur le circuit. Elle a enregistré une 13e position malgré une sortie de sa ligne de parcours qui aurait pu être bien plus dommageable au classement. Roni Remme n’a pas été en mesure de rallier la ligne d’arrivée.

Victime d’une chute dimanche, Gagnon n'a pas terminé le second super-G en Suisse, tandis que Remme a conclu au 44e et avant-dernier rang. La Québécoise a confié avoir un peu trop attaqué la piste et cela a causé sa perte d’équilibre.

L’élite des skieurs masculins était réunie à Val d’Isère pour la tenue d’un slalom géant et d’un slalom. Après une 25e place d’entrée de jeu, Erik Read a fini 17e au deuxième jour de compétitions en France.

En paraski alpin, Alexis Guimond s'est couvert d'argent vendredi au slalom géant catégorie debout de la Coupe du monde de Steinach am Brenner, trois jours après avoir signé des 2e et 3e places aux deux super-G prévus dans la station autrichienne.

Longue piste : la course magique de Laurent Dubreuil

Fidèle à ses habitudes cette saison, Laurent Dubreuil a décroché deux médailles au cours d’un même week-end au 500 m. Devant son public à Calgary, il a brillé avec un chrono de 33 s 778/1000, vendredi, bon pour l’or et un record national, qui appartenait à Jeremy Wotherspoon depuis 2007.

Cinquième patineur de l’histoire à franchir la barre des 34 secondes sur cette distance, Dubreuil a continué sa séquence folle deux jours plus tard en empochant le bronze. Le Québécois occupe la tête du classement général de la distance.

Médaille d'or et record canadien pour Laurent Dubreuil au 500 m Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, Alex Boisvert-Lacroix a bouclé sa carrière en Coupe du monde dimanche avec une 7e place dans cette épreuve. Il tirera sa révérence à l’issue de la campagne.

Dernières à s’élancer à la poursuite par équipe, en compagnie des patineuses néerlandaises, Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann ont savouré l’or pour une troisième fois cet automne. Elles ont du coup gagné le titre de la saison.

Record canadien pour Maltais, Blondin et Weidemann

Weidemann a aussi obtenu l’argent sur 3000 m grâce à un record personnel de plus de deux secondes, tandis que Blondin s’est hissée sur la deuxième marche du podium au départ groupé.

Le trio composé de Jordan Belchos, de Ted-Jan Bloemen et de Connor Howe a offert une ultime médaille à la formation canadienne à Calgary. Ils ont mis le grappin sur le bronze à la poursuite par équipe. Howe a également reçu l’argent au 1500 m et Bloemen, le bronze au 5000 m.

Bobsleigh et skeleton : le retour de Mirela Rahneva

Le bob à 4 canadien comprenant Justin Kripps, Ryan Sommer, Cameron Stones et Ben Coakwell a glissé jusqu'au podium samedi grâce à une seconde manche canon à Winterberg.

Au pied de la tribune à mi-parcours, le quatuor unifolié a devancé une embarcation allemande pour empêcher un triplé du pays hôte. Moins de veine dimanche, alors que Kripps, Sommer, Stones et Coakwell ont cette fois-ci terminé en 4e position.

Cynthia Appiah s'est quant à elle décorée de bronze en monobob, tandis que le tandem Christine De Bruin-Kristen Bujnowski a conclu au 4e échelon.

Un peu moins de deux ans après son dernier podium en Coupe du monde de skeleton, justement obtenu à Winterberg, Mirela Rahneva a grimpé sur la troisième marche vendredi. Sa performance mettra assurément un baume sur un début de campagne plus ardu que prévu pour l'athlète olympique à Pyeongchang.

Un premier podium pour Mirela Rahneva en près de deux ans Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos