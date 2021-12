Mikaël Kingsbury renoue avec la victoire en Suède

Le Québécois de 29 ans a remporté l'épreuve de bosses en parallèle pour décrocher sa deuxième médaille d'or de la saison en Coupe du monde.

En finale, il faisait face au Japonais Ikuma Horishima, mais Kingsbury, tout en contrôle, l'a finalement emporté.

Ça ne pouvait pas être plus serré! Ça fait du bien de renouer avec les duels, surtout contre Ikuma. C'est un des skieurs de bosses les plus respectés et c'est un gars que je respecte beaucoup , a laissé tomber Kingsbury après la course.

La victoire est satisfaisante, surtout avec le résultat d'hier. Je m'étais dit que je voulais rebondir et c'est ce qui est arrivé. C'est plus facile d'avoir un mauvais résultat lors de la première journée de la fin de semaine, je savais que je pouvais partir d'ici avec un bon résultat.

Il faut vivre des échecs pour revenir plus fort.

J'étais très concentré. Je n'ai pas pensé à mon résultat d'hier, je vivais le moment présent , a conclu Mikaël Kingsbury.

Il s'agit d'une 67e victoire et d'une 95e médaille pour le Québécois en Coupe du monde.

Le Suédois Ludvig Fjällström a complété le podium.

Gabriel Dufresne a été le deuxième meilleur Canadien de la journée avec sa 17e place.