Un boycottage diplomatique qui place les athlètes entre l’arbre et l’écorce

Si certains croient que le boycottage diplomatique aura des effets limités sur le régime chinois, d'autres estiment qu’il s’agit d’une réponse appropriée de la part des États-Unis, de l’Australie, du Royaume-Uni et du Canada. C’est le cas de Pascal Boniface, spécialiste de la géopolitique du sport.

Selon le directeur fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), la mesure est juste puisqu’elle égratigne la Chine tout en épargnant les athlètes d’un prix qu’ils n’ont pas à payer.

L’agressivité avec laquelle les responsables chinois ont réagi montre qu’ils sont quand même relativement vexés du fait d’être boycottés par un nombre encore réduit, mais qui pourrait devenir plus important de pays , a remarqué M. Boniface lors d’un récent entretien avec Annie Desrochers à l’émission de radio Le 15-18.

Le politologue français ne croit pas que le boycottage complet des Jeux était souhaitable pour dénoncer les exactions subies par la minorité ouïgoure en Chine et, d’une manière plus générale, la situation des droits de la personne dans le pays oriental.

« Pourquoi seul le sport serait l’objet d’un boycottage alors qu’on ne coupe pas les relations commerciales, économiques et diplomatiques avec la Chine? » — Une citation de Pascal Boniface, directeur fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques

Il y a des échanges économiques pour 2 milliards de dollars chaque jour entre Washington et Pékin. Si le régime de Pékin est génocidaire, insupportable et vraiment effrayant, il faut également, et avant tout, stopper les relations commerciales. On voit qu’il y a beaucoup d’hypocrisie à demander le boycottage sportif, tout en maintenant des liens commerciaux. On ne demande pas de ne plus exporter d'œuvres d’art ou de cinéma à Pékin. Pourquoi seuls les sportifs devraient payer? , s'interroge-t-il.

« Les athlètes qui iront en Chine viennent faire leur compétition, pratiquer le sport pour lequel ils se sont entraînés pendant de longues années. Ils ont fait beaucoup d’efforts et de sacrifices pour ça. Ils vont disputer la compétition et non baiser les pieds de Xi Jinping. » — Une citation de Pascal Boniface, directeur fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques

L’affaire Peng Shuai, cette joueuse de tennis qui a accusé un ancien dirigeant du Parti communiste chinois d’agression sexuelle et qui demeure sous haute surveillance en Chine, a certainement eu un poids dans la décision des différents pays. Cette histoire continue de faire mal à la Chine et de jeter de l’ombre sur les Jeux de Pékin.

Selon M. Boniface, la prise de parole de grandes vedettes sportives est très dommageable pour la Chine. Peut-être même plus que lorsque des puissances étrangères s’opposent à ses politiques.

Quand ce sont des sportifs aussi connus que Serena Williams ou Novak Djokovic, c’est beaucoup plus gênant pour la Chine parce que c’est la société civile, ce sont les sportifs. On ne peut pas dire qu’ils sont instrumentalisés par la diplomatie, et ils ont un impact dans le public beaucoup plus important , ajoute l'auteur du livre JO politiques : sport et relations internationales.

Je suis persuadé que Peng Shuai devrait être libérée, réellement, avant le 4 février. Sinon, on ne va parler que d’elle avant l’ouverture des Jeux de Pékin.

Une situation difficile pour les athlètes

Malgré la portée que peuvent avoir les athlètes, Jean-Luc Brassard souligne qu’il est délicat pour eux de prendre position. Ce dernier les imagine bien mal renoncer aux Jeux olympiques pour des raisons politiques ou idéologiques. Une telle décision aurait d’ailleurs des conséquences extrêmes sur le financement de leur sport, qui est basé sur les performances olympiques.

L’athlète qui veut se lever debout et dire non je ne suis pas d’accord, va sûrement avoir une oreille attentive. Mais il ne faut pas qu’il s’attende à être aidé par personne par la suite. Il va faire cavalier seul. Je peux vous garantir que sa traversée du désert ne sera pas agréable. Et ça va probablement mettre fin à sa carrière , a indiqué l’ancien skieur acrobatique au micro d'Annie Desrochers.

« Le système olympique est un système intégré de A à Z. Il y a le CIO et, après, il y a tous les comités nationaux. Les comités nationaux, en tout cas celui du Canada, que j’ai connu, va toujours dire exactement ce que le CIO dit. Jamais plus, jamais moins. Si un athlète canadien tient un discours qui ne cadre pas, il ne sera pas appuyé par le comité national et ça va être difficile. » — Une citation de Jean-Luc Brassard

Brassard croit que le boycottage diplomatique est un moindre mal infligé à la Chine. Il déplore que les athlètes soient pris entre l’arbre et l’écorce en raison de la décision du CIO d’accorder les JO au géant asiatique.

Jean-Luc Brassard a été porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Nagano. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Les athlètes sont pris en otage dans tout ça. Ce n’est pas eux qui décident d’aller en Chine. Eux, ils vont aller où sont les Jeux olympiques. Le CIO a sûrement beaucoup à se reprocher d’avoir choisi ce pays-là , a poursuivi Brassard, qui a pris part à l'aventure olympique quatre fois au cours de sa carrière.

Pékin et Almaty, au Kazakhstan, étaient les dernières villes en lice pour l’obtention des Jeux d’hiver 2022. Selon Brassard, seul le CIO est à blâmer pour le manque de bonnes candidatures.