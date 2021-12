Lara Gut-Behrami devance Sofia Goggia à St-Moritz, Marie-Michèle Gagnon 13e

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon a quant à elle terminé au 13e rang.

Les choses ne se sont pas alignées comme je le pensais jusqu’à maintenant , a mentionné d’entrée de jeu la skieuse de Lac-Etchemin à propos de son début de saison.

C’est quand même une 13e place malgré une très grosse erreur.

Avant la première section pentue du parcours, Gagnon est sortie de sa ligne de parcours et elle a même pensé un moment qu’elle allait sortir de piste.

J’étais tellement basse que j’étais à la même hauteur que la porte et j’ai dû remonter. J’étais vraiment en retard ! a reconnu la Québécoise.

J’ai continué à tourner les skis et finalement, c’était assez (pour rester dans le parcours), alors j’ai continué. Je m’attendais à arriver en bas avec quelques secondes de retard, mais ce n’était pas si pire que ça.

La vétérane de l’équipe canadienne ajoute qu’elle a hâte que tous les éléments soient enfin en place pour qu’elle décroche un résultat à la hauteur de ses attentes.

Je sais où je me situe contre les autres filles à l’entraînement pendant l’été et l’automne, alors je sais à quoi m’attendre et je sais que j’ai le potentiel d’être dans le top-5 à toutes les courses. Je ne me trouve pas des excuses ou quoi que ce soit, mais je continue à travailler et à essayer et je pense que ça va venir bientôt.

Diminuée la semaine dernière à Lake Louise par un virus, Gut-Behrami, la championne du monde en titre du super-G a refait surface dans la station grisonne, terre du premier de ses 33 succès en Coupe du monde, pour décrocher sa première couronne de la saison.

Elle a devancé de 18/100e la reine bergamasque de la vitesse, étincelante au Canada où elle avait remporté coup sur coup les deux descentes puis coiffé Lara Gut pour onze centièmes lors du super-G.

L'Américaine Mikaela Shiffrin, malgré son manque d'entraînement en vitesse, complète le podium et confirme sa belle médaille de bronze mondiale dans cette épreuve l'hiver dernier.

Elle reste en tête de la course au gros globe, avec 465 points, mais voit Sofia Goggia remonter à la 2e place (395 points), contre 340 pour la tenante du titre slovaque Petra Vlhova, spécialiste du slalom qui s'était épargné le déplacement dans les Grisons.

Au-delà du résultat, il y a la sensation laissée par le duel Gut-Goggia : celle d'un monde d'écart par rapport à leurs adversaires, et d'une opposition de styles alléchante pour la saison à venir, en Coupe du Monde, tout comme pour les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février 2022).

Sur l'Engiadina , plongée dans la nébulosité d'un jour blanc, avec les lignes bleues comme principal repère, la Tessinoise de 30 ans a livré une démonstration toute en anticipation et en fluidité technique, sans jamais paraître déstabilisée.

C'est une des plus belles pistes pour faire du super-G, très technique avec pas mal de mouvements de terrain , se réjouissait-elle d'ailleurs avant la course.

Une poignée de dossards plus tard, Goggia, 29 ans, partait à l'abordage dans son style fougueux, au bord de la faute mais capable de se rétablir sur une jambe, faisant parler sa glisse dans le bas du tracé pour revenir sur les talons de la Suisse.

L'an dernier, la saison avait tourné au chassé-croisé entre les deux championnes, Goggia se blessant fin janvier après avoir remporté quatre des cinq premières descentes, au moment même où Gut retrouvait un niveau exceptionnel.

Odermatt domine Pinturault à Val d'Isère

Chez les hommes, le Français Alexis Pinturault, tenant du titre du classement général, a été dominé par le Suisse Marco Odermatt à l'issue d'un magnifique duel sur le géant de Coupe du monde de ski alpin à Val d'Isère.

Erik Read a été le meilleur Canadien, concluant sa journée au 25e rang.

Pour son premier podium de l'hiver, Pinturault a terminé à 59/100 du Suisse, qui signe déjà une 3e victoire cette saison. L'Autrichien Manuel Feller termine 3e à 1 sec 24.

Fumigène bleu, explosion du public, le poing droit levé de bonheur, l'arrivée triomphale d'Alexis Pinturault à l'issue d'une belle 2e manche a eu des airs de succès.

Meilleur temps de la première manche, Marco Odermatt allait devoir se surpasser pour devancer le Français. Une minute, cinq secondes et 17 centièmes plus tard, le Suisse a écrasé la course.

C'est bien Odermatt le maître de la neige en ce début de saison, alors que les flocons se sont remis à tomber sur la station savoyarde au moment même où le meilleur skieur actuel a franchi la ligne.

Dans une pente vertigineuse et sur une piste rendue très exigeante par les importantes chutes de neige de la veille, Odermatt a réalisé une nouvelle démonstration de force et signé une troisième victoire après le géant d'ouverture de Sölden (Autriche) fin octobre et le super-G de Beaver Creek (États-Unis) la semaine dernière.

Rien ne résiste au prodige suisse, revenu seulement lundi d'Amérique du Nord, qui augmente son avance en tête du classement général (446 points contre 310 à l'Autrichien Matthias Mayer).

Son duel avec Pinturault devient petit à petit un classique de la Coupe du monde en géant, un combat d'immenses talents de deux générations différentes.

Au printemps, le Français (30 ans) avait assommé le Suisse chez lui à Lenzerheide en remportant le dernier géant, avec le petit globe de la spécialité et le gros globe de cristal.

Cette saison, le Nidwaldien (24 ans) a pris la main, dominateur en géant et en super-G et en grands progrès en descente, et s'impose comme le favori pour le gros globe de cristal.

Pour rivaliser avec lui, Pinturault (4e du général à 241 points) doit prouver dès dimanche sur le slalom qu'il peut jouer les premiers rôles sur cette discipline, la seule qu'Odermatt ne dispute pas.