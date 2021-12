Du bronze pour les bobeurs Justin Kripps et Cynthia Appiah à Winterberg

Le pilote Justin Kripps et ses coéquipiers Ryan Sommer, Cam Stones et Ben Coakwell sont montés sur le podium samedi à Winterberg, en Allemagne.

L'équipage canadien de bobsleigh à quatre a obtenu la médaille de bronze sur le circuit de la Coupe du monde, derrière deux équipages allemands.

Kripps et ses compatriotes ont réalisé un temps combiné de 1 minute 48,09 secondes, à 14 centièmes du vainqueur Francesco Friedrich, qui l'a emporté encore une fois en 1:47,95.

Nous sommes heureux du résultat après une semaine difficile à l'entraînement, a expliqué le pilote canadien. J'ai eu du mal à lire la piste toute la semaine, et on s'est retourné à notre première descente d'entraînement. Mais les coéquipiers n'ont pas arrêté de m'encourager.

Un autre pilote allemand, Johannes Lochner, a remporté la médaille d'argent en 1:48.00.

L'autre bobsleigh canadien en lice, piloté par Christopher Spring, a terminé au 13e rang.

La prochaine épreuve de bobsleigh à quatre se déroulera dimanche, encore en sol allemand.

En monobob, la Canadienne Cynthia Appiah a terminé au 3e rang de la compétition, grâce à un chrono combiné de 1 min 58 s 223/100.

La pilote canadienne a été très constante, finissant les deux manches au 3e rang.

Je suis contente de cette 3e place, surtout que je me suis retournée dans deux de mes trois descentes d'entraînement, a réagi Appiah. J'ai fait confiance à l'équipe technique et à mon entraîneur, et je me suis concentrée sur ma technique.

Il faut juste que je tempère mon énergie. On sent que c'est une saison olympique, car tout le monde est passé à la vitesse supérieure , constate-t-elle.

Appiah a cédé 41 centièmes de seconde à la gagnante, Elana Meyers Taylor. L'Australienne Eelana Walker a également fini devant la Canadienne.

Rare contre-performance de Kaillie Humphries qui a fini au 13e rang dans le monobob américain.

Sa compatriote Melissa Lotholz a fini 6e, terminant à 86 centièmes du temps de référence.

Quant à Christine de Bruin, elle n'a pu faire mieux qu'une 9e place (+1,05) au total des deux descentes, après avoir fait des erreurs coûteuses dans son deuxième parcours (14e).

Avec les informations de CBC