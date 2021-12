Le 250e départ en Coupe du monde de Marie-Michèle Gagnon

Elle regardait par la fenêtre pendant l'entretien avec Radio-Canada Sports, vendredi, et ne semblait pas super optimiste. Il est prévu samedi un super-G, et dimanche, un slalom géant. Mais la météo ne semble pas collaborer. À Saint-Moritz, quand il neige, c'est l'enfer.

Quand il fait soleil, c’est une piste super à skier, c’est le fun, affirme Gagnon, mais il n’y a pas d’arbres autour, donc ça joue sur la définition de la piste.

Quand il neige, la piste, c’est juste tout blanc, c'est tout ce que tu vois, du blanc. Ça prend un peu de chance ici quand il neige. Oui, tu peux suivre les lignes bleues, mais c’est quand même épeurant et un peu dangereux.

Vendredi, les athlètes ont pu descendre en ski libre la piste de compétition.

On ne voyait absolument rien et on a descendu en chasse-neige! , a précisé la Québécoise, qui a fait ses devoirs pour ce week-end.

J’ai fait les petits changements que je voulais faire sur mon équipement, précise-t-elle. Cette piste-là a beaucoup de terrain et de rouleaux, et il faut skier intelligemment. Avoir la bonne ligne, mais si tu veux gagner, être quand même agressive. C’est un peu un mix des deux, et j’aime ça.

Marie-Michèle Gagnon en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

La Québécoise ne savait pas qu'elle en serait à un 250e départ en Coupe du monde avant que Radio-Canada aborde le sujet avec elle.

Tu me l’apprends. J’ai fait tellement de disciplines toute ma carrière, j’ai beaucoup de départs en Coupe du monde. Je suis contente de voir qu’à 32 ans, j’ai encore hyper la passion de mon sport. C’est super excitant. 250? Parfait. Je vais me rendre à 300 , annonce-t-elle en riant.

Marie-Michèle Gagnon est en pleine forme. Elle a connu un week-end très encourageant à Lake Louise avec deux résultats dans le top 10 (deux fois 9e) après voir corrigé le tir après une contre-performance (17e) dans la première des trois courses.

Après ma grosse erreur le premier jour, il a fallu travailler un peu sur le fartage des skis et régler quelques petits détails qui m’ont fait perdre du temps en haut du parcours. Le lendemain, j’étais dans les temps de Sofia Goggia dans la section technique. (NDLR: L'Italienne Sofia Goggia a remporté les trois épreuves du week-end en Alberta.)

J’ai été satisfaite, mais pas complètement, reconnaît la Québécoise. Je suis capable de faire beaucoup mieux. Je le fais à l’entraînement, mais il faut que les choses s’alignent un petit peu mieux. C’est bien de savoir que même quand tout n’est pas aligné, je suis quand même dans le top 10. C’est très rassurant.

Sofia Goggia, toujours aussi spectaculaire Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

Malgré toute son expérience, Marie-Michèle Gagnon apprend encore des meilleures au monde, et l'exploit de Sofia Goggia à Lake Louise l'a impressionnée.

Je me suis beaucoup entraînée avec Sofia le dernier mois, je suis à son niveau, mais en compétition, son niveau d’intensité est une coche plus haute, elle est prête à prendre des risques, explique Gagnon. Pas beaucoup d’athlètes ont réalisé le triplé, c’est vraiment impressionnant. Et ça me donne le goût d’aller la chercher, car je sais qu’à l’entraînement, je suis capable.

C’est très inspirant de la voir aller. Ce qu’elle fait de différent en course, il faut que je le trouve , précise-t-elle, déterminée à y arriver.

À Lake Louise, Marie-Michèle Gagnon a aussi suivi le travail de la nouvelle génération du ski canadien.

Sarah Bennett, de Stoneham, championne junior des États-Unis 2021 en super-G Photo : US ski team

Notamment Sarah Bennett, de Stoneham, au Québec, qui en était à son premier départ en Coupe du monde.

En ce moment, il n’y a pas d’équipe de développement, rappelle la skieuse de Lac-Etchemin, donc, moi, je partage comment je vois la piste, mais est-ce que c’est bon pour elle? Je ne la connaissais pas, et je ne savais pas si elle avait besoin d’être relaxée, d’être motivée. Chaque athlète est différente.

Sarah Bennett n'a pas complété le parcours, mais elle a apprécié son expérience, et a été touchée par la sollicitude de Marie-Michèle Gagnon.