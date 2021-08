Antidopage : un médaillé britannique du 4 x 100 m à Tokyo est suspendu

Trois autres athlètes ayant pris part aux JO sont aussi sanctionnés pour ce type de violation : le Bahreïni Sadik Mikhou (1500 m, transfusion sanguine), le Géorgien Benik Abrayam (lancer du poids, traces de turinabol, de méthandrosténolone et de tamoxifène) et le Kényan Mark Otieno Odhiambo (100 m, traces de méthastérone).

L'Agence de contrôles internationale (ITA), responsable des tests antidopage aux Jeux, a décelé la présence de deux substances interdites dans l’organisme de Chijindu Ujah : de l’ostarine et du S-23, dont les effets s’apparentent aux stéroïdes anabolisants.

L’ITA mènera des enquêtes sur ces quatre athlètes, que l’AIU pourrait ensuite sanctionner, ce qui pourrait conduire au déclassement de l’équipe britannique de relais.

Chijindu Ujah a fait équipe avec Zharnel Hughes, Richard Kilty et Nethaneel Mitchell-Blake en finale du 4 x 100 m à Tokyo. La course a été remportée par les Italiens. Et les Canadiens, menés par Andre De Grasse, ont fini 3es.